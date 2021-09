VIDEO Olujne kiše izazvale poplave u Španjolskoj: Blatne bujice nosile aute i stabla

Obilne kiše koje su u srijedu pale na istoku Španjolske izazvale su poplave u nekim gradovima gdje su bujice odnosile automobile i stabla.

U samo pola sata, pljusak je izazvao ogromnu blatnu bujicu u gradu Alcanaru, 200 kilometara južno od Barcelone, prema snimkama objavljenim na društvenim mrežama.

Za sada nema podataka o žrtvama. Lokalne vlasti su zatražile od stanovnika da ne izlaze na ulice i promet je prekinut na dvije ceste u tom području, kao i neke željezničke linije.

Madrid i sredozemna obala zemlje su u području kojem prijeti "velika opasnosti" oluja i nevremena, navodi meteorološka agencija AEMET, a nestabilna situacija se nastavlja i u četvrtak. Jake kiše su pale i na području Madrida u središnjoj Španjolskoj, te Navarre na sjeveru zemlje.

Obilne kiše sve su češće u Španjolskoj. U rujnu 2019. sedam osoba je smrtno stradalo na jugoistoku zemlje tijekom oluje, a 13 ih je stradalo 2018. na Majorci. Uz globalno zatopljenje, atmosfera sadrži sve više vodene pare, što pospješuje obilne oborine, kažu znanstvenici. Kiša i drugi čimbenici povezani s iskorištavanje tla izazivaju potom poplave.

