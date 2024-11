VIDEO Objavljena dramatična snimka: Zrakoplov s požarom na motoru kružio sat vremena iznad grada

Putnički zrakoplov Boeing 787-9 Dreamliner kineske aviokompanije Hainan Airlines bio je prisiljen 11 puta kružiti iznad Rima zbog ozbiljnih problema s desnim motorom, koji je tijekom polijetanja počeo pokazivati znakove požara. Dramatičan video objavljen na platformi X.com prikazuje kako iz motora izlazi plamen, dok zrakoplov kruži nad gradom.

Prema informacijama s Reutersa, problemi su započeli već tijekom uspinjanja s piste u zračnoj luci Leonardo da Vinci u Rimu. Desni motor je doživio niz zastoja na visini od oko 600 metara, što je natjeralo posadu da prekinu daljnje uspinjanje i započnu proceduru povratka u zračnu luku. Zrakoplov, proizveden 2018. godine, morao je kružiti 50 minuta, izvodeći 11 krugova nad Rimom, prije nego što je sigurno sletio nakon što mu je osigurana pista.

After 11 circular holding patterns and 50 minutes in the air, a 2018 built Hainan Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (B-1119) retuned back to Leonardo da Vinci Rome Fiumicino Airport (FCO) few hours ago owing to issues with the Right engine.



