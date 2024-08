VIDEO Nevrijeme poharalo dio Europe: U Njemačkoj bujica nosila aute, a u Švicarskoj evakuirano stanovništvo

Iako je prema neslužbenim podacima Njemačke meteorološke službe (DVD), utorak bio najtopliji dan u godini, već u srijedu dijelove Njemačke je pogodilo veliko nevrijeme. Oluje s kišom i tučom pogodile su Sjevernu Rajnu-Vestfaliju, Donju Sasku i Baden-Württemberg, prenosi Fenix.

Jaka oluja izazvala je poplave u Karlsruheu i okolici, a pod vodom su se našli i neki podrumi u gradu. Glasnogovornik policije rekao je kako je na nekim mjestima, poput podvožnjaka, bilo i pola metra vode. "U 15-ak kilometara udaljenom Gondelsheimu bujica je nosila vozila. Bio je to totalni kaos", rekao je glasnogovornik.

Ljetna oluja već je s ponedjeljka na utorak poharala dijelove Švicarske, a vlasti su u srijedu zbrajale nastalu štetu, koja je u gradu Bernu bila oko 25-30 milijuna švicarskih franaka. Većina oštećenih zgrada u Švicarskoj nalazi se u Brienzu, Leissigenu, Unterseenu i Interlakenu.

VEZANI ČLANCI:

Švicarski mediji navode da je tijekom oluje zabilježeno i 70.000 udara munja, a pored toga je evakuirano 70 stanovnika Brienza i 250 turista iz Grindelwalda.

Torrential floods are now hitting the center of Gondelsheim, a municipality in the northern Karlsruhe district in #

Baden-Württemberg,#Germany 🇩🇪 now 🚨

August 14,2024#Germany #floods pic.twitter.com/RCdXAJ1rbp