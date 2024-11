VIDEO Nevjerojatne snimke iz Katalonije: Pogledajte kako izgledaju kišni oblaci koji su napravili kaos

Ukupno 7.500 vojnika bit će raspoređeno tijekom idućih sati u Valenciji kako bi nakon tjedan dana kaosa i nezapamćene oluje krenula sanacija sve štete. U Španjolskoj je u olujama život izgubilo najmanje 215 osoba, a najviše je njih, 211, poginulo upravo u Valenciji. Do utorka ujutro inače je skoro sva struja vraćena u pogođena mjesta, no i dalje su na snazi razne zabrane kretanja dok se sanacija ne obavi do kraja.

Inače, kišno nevrijeme napustilo je u ponedjeljak španjolsku pokrajinu Valenciju te udarilo na Kataloniju gdje je meteorološka služba pozvala na krajnji oprez. Meteorološka služba AEMET izvijestila je da je "prestala meteorološka kriza u pokrajini Valenciji" gdje traje potraga za nestalima.

Brojne snimke kaosa u Španjolskoj kruže društvenim mrežama, a netko je uspio snimiti i trenutke kada je pljusak nevjerojatnih razmjera išao prema Castelldefelsu, nedaleko od Barcelone. Naime, ubrzana snimka koja kruži X-om pokazuje kako izgleda kada se čak 150 litara kiše sruči na tlo u samo tri sata.

U Barceloni na aerodromu El Prat pala je jučer je ujutro 81 litra kiše u sat vremena po četvornom metru zbog čega je preusmjereno 15 aviona na druge aerodrome. Ministar prometa Óscar Puente izvijestio je da će na aerodromu biti uspostavljen krizni stožer koji će pratiti posljedice nevremena na tamošnji zračni promet.

