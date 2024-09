VIDEO Stručnjak o atentatu na Trumpa: 'Da se radilo o ozbiljnom pokušaju, bilo bi drugačije izvedeno'

U dva mjeseca bivši američki predsjednik Donald Trump preživio je dva atentata. Pucnjava na bivšeg, a možda i budućeg, predsjednika u javnosti je ponovno potaknula rasprave o dostupnosti oružja u zemlji. Amerikanci su po tom pitanju i dalje vrlo podijeljeni, usprkos činjenici da na dnevnoj bazi imaju otprilike dvije masovne pucnjave. Sudskog vještaka Dubravka Gvozdanovića najviše zaprepašćuje, kaže, normalizacija atentata na predsjedničkog kandidata u javnosti i u medijskom prostoru.

On smatra da dva atentata u kratkom vremenu ukazuju da se ne radi o slučajnosti. "Kada govorimo o prvom izvršenom atentatu na Trumpa, mi na žalost nećemo dobiti odgovor i mislim da je pogrešno i da je istraga tu stala na ključnom pitanju. Svima je očito da je to napad na Trumpa, upravo meni to što je očito nije. Ključno je pitanje je li Trump bio meta. Ne kažem da skup nije bio meta, no je li on bio primarna meta" zapitao se Gvozdanović. Prema njemu, moguće je da je počinitelj bio izmanipuliran i "doveden do toga da eventualno gađa skup kako bi stvorio paniku i nered", pri čemu je činjenica da je metak okrznuo Trumpa bila "sretna okolnost koju je njegova administracija iskoristila kako bi poentirala". Pojasnio je kako je pogodak u uho bila nesretna okolnost, no za predsjedničku kampanju se pokazala kao "sretni detalj" kojim se Trump uspješno prikazao žrtvom.

"U drugom slučaju možemo govoriti da se radi o pokušaju atentata, no meni koji gledam sa strane je smiješno. Barem ono što smo dobili u medijima" otkrio je Gvozdanović pa nastavio: "Pripadnik tajne službe je otkrio strijelca jer mu je cijev virila iz grmlja, kako ga nitko nije primijetio da 12 sati tamo čeka" komentirao je. "Zanimljivo je da imate agenta tajne službe koji puca, i imate tog ozbiljnog atentatora koji na licu mjesta ostavlja dva ruksaka, pušku, spektakularno bježi automobilom, i onda ga uhapse. Da se radi o ozbiljnom pokušaju atentata, mislim da bi to bilo drugačije izvedeno" tvrdi vještak.

Poveznice u dva atentata vidi u obrascu. "Imate dva, da budem oštar, debila, koji idu izvršiti atentat na bivšeg predsjednika. To vam je meta najvišeg prioriteta. I dolazite do toga da to rade čudaci, oružjem koje izgleda kao da može isporučiti takav hitac, ali ako uđete u ozbiljniju analizu, vidite da puška korištena u prvom atentatu spada u jeftini izbor, nije opremljena optičkim ciljnikom i nema povećanje. U drugom slučaju imate poluautomatsku pušku, civilnu inačicu Kalašnjikova, udaljenost je od 280 do 430 metara. Da biste postigli taj hitac morate biti dobar strijelac, a u oba slučaja se ne radi o takvim ljudima" kazao je Gvozdanović.

Analitičari još od prvog napada na Trumpa sve češće podižu pitanje nošenja oružja u SAD-u, i Europljanima nepojmljivu kupovinu puški u supermarketu. Je li situacija tamo stvarno takva, kakav je zapravo odnos Amerikanaca prema oružju, upitali smo Gvozdanovića, koji je ustvrdio da je posljednjih godina uistinu primjetan trend sve veće učestalosti oružanih napada, ali i sve većih broja žrtava u njima. "Zadržimo se na 2023., prosjek je oko 43.000 mrtvih na godišnjoj razini, i to je strašna brojka kada promatramo ovako, ali kada stavimo u kontekst brojeva, SAD ima 300 i nešto milijuna stanovnika, otprilike 400 milijuna legalnog oružja u rukama civila, dakle 120 i nešto komada po 100 stanovnika. Kada broj smrtnih slučajeva stavimo u kontekst stvarnih brojeva, vidimo da 65 posto smrtnih slučajeva u oružanim incidentima otpada na samoubojstva" ukazao je vještak.

U stvarnosti, kaže, 12 do 15.000 smrtnih slučajeva godišnje povezano je s oružanim nasiljem, no u tu brojku ulaze, napominje, i smrti u sukobima s policijom, kao i smrti policijskih službenika na dužnosti. "Kada to ogolite i stavite u kontekst broja stanovnika, vi vidite da to uopće nije velik broj. Mainstream mediji guraju te podatke, a paralelno s brojkama u kojima se ističe negativni kontekst vatrenog oružja vi nećete uspjeti pročitati ili čuti vijesti u kojima je oružje upotrebljeno u pozitivnom smislu" istaknuo je Gvozdanović.

Osvrnuo se i na neobičnu situaciju u SAD-u gdje se većina masovnih pucnjava događa u samo nekoliko država, među kojima su Kalifornija i Washington DC, koje imaju neke od najstrožih zakona o oružju u SAD-u, dok npr. New Hampshire koji je mnogo liberalniji po tom pitanju ima znatno manje smrtnih slučajeva u oružanim incidentima. "Većina tih djela događa se u urbanim sredinama, ali u dijelu koji okružuje bogata područja. Radi se o kriminalnim aktivnostima i obračunima bandi, najčešće oko krijumčarenja droga" naglasio je sudski vještak Gvozdanović.

