VIDEO Milanović u Novskoj održao strastveni govor: 'Hrvatska vas neće zaboraviti, domovini vjerni'

U povodu obilježavanja 30. obljetnice početka vojne akcije „Orkan“, odnosno početka oslobađanja zapadne Slavonije, predsjednik Republike Zoran Milanović odao je počast poginulim hrvatskim braniteljima kod spomen-obilježja Trokut-Novska.

Vojna akcija „Orkan“ započela je 29. listopada 1991. godine i prva je značajnija pobjeda Hrvatske vojske u Domovinskom ratu kojom je oslobođen najveći dio zapadne Slavonije, a predsjednik Milanović, u prigodnom obraćanju na komemoraciji u spomen na hrvatske branitelje koji su poginuli u oslobađanju, rekao je kako trideset godina nakon tih sudbonosnih dana novije hrvatske povijesti stvari postaju jasnije. „Kao da se diže ova jutarnja magla, zastor, koji je mnogima bio pred očima zadnjih dvadeset godina. A stvari koje danas govorimo, govorimo zbog naših sinova i kćeri, zbog unuka, da se ne zaboravi uloga i važnost hrvatskih branitelja. I da se pošalje poruka: Hrvatska vas zaboraviti neće, ne može, ne smije. Bila bi prokleta pred poviješću i vlastitom dušom da to učini“, poručio je predsjednik Milanović.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL 29.10.2021.,Novska - Predsjednik Zoran Milanovic kod spomen obiljezja Trokut sudjelovao je u obilljezavanju pocetka akcija za oslabadjanje Zapadne Slavonije.

Govoreći o akciji kojom je oslobođen najveći dio zapadne Slavonije te spriječen naum odsijecanja Slavonije, predsjednik Milanović istaknuo je nedostatak opreme i veliki broj poginulih hrvatskih branitelja. „Operacija je započela s jednim do dva borbena kompleta u opremi onih koji su bili na prvoj crti, koji su bili najhrabriji i čiji život je bio ugrožen. Poginulo ih je 315 – to je ogroman broj. Nije veći zahvaljujući pameti i znanju koja je u to bila uložena, vaši tadašnji zapovjednici svoj su posao profesionalnih zapovjednika i vojnika odradili dvojako; i kao dobri organizatori i kao oprezni i pametni ljudi, koji su znali što imaju u rukama i kakvo dobro i kakvu štetu mogu napraviti. To su neki od najtežih i najizazovnijih uloga u kojima su se hrvatski ljudi nalazili u zadnjim desetljećima“, naglasio je predsjednik Milanović.

VIDEO: Pogledajte dio Milanovićeva govora koji je snimio novinar N1 i kolumnist Večernjeg lista Ivan Hrstić

Vrhovni zapovjednik Zoran Milanović u govoru u spomen području Trokut kod Novske (tamo gdje je premještena i jasenovačka ploča poginulim HOS-ovcima): Povezuje nas Duh Sveti! @N1infoZG pic.twitter.com/Xpv4zoGM9w — ivan hrstic (@ihrstic) October 29, 2021

Dodao je kako je akcija započela dan nakon što je u Delnicama u hrvatsko vlasništvo vraćena do tada najveća količina oprema i streljiva. „To je jedinstven primjer hrvatske sloge i organizacije te početak nečega što je Hrvatska tada dočekala u blagoj nevjerici jer dva tjedna kasnije pao je Vukovar. Ovo što ste postigli ovdje vratilo je i dalo nevjerojatnu vjeru i zanos hrvatskim ljudima, onima koji su u tome sudjelovali i nama koji smo to gledali iz sigurnosti Zagreba, a to je bila ogromna većina hrvatskih ljudi. A onaj mali broj hrvatskih ljudi, malih broj dobrih, pravih ljudi je tada iznio obranu Hrvatske“, poručio je predsjednik.

Predsjednik Milanović u obraćanju osvrnuo se i na odlikovanja, kazavši da on kao predsjednik i vrhovni zapovjednik ne može ustanoviti odlikovanja. „To se radi zakonima. Moja prethodnica je pokrenula inicijativu prije dvije godine, u najboljoj vjeri, i siguran sam da je i ministar Medved i vlada pokušavaju realizirati. Svjestan sam tehničkih problema koji postoje“, rekao je predsjednik Milanović. Dodao je da svaka oslobodilačka akcija na svoj način zaslužuje da bude istaknuta i obilježena medaljom. „Treba misliti, voditi računa i gledati da nitko ne bude ozlojeđen, zakinut ili gorak nakon što to napravimo. Uvjeren sam da ćemo to napraviti jer to je mala stvar koja se može napraviti“, rekao je.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL 29.10.2021.,Novska - Predsjednik Zoran Milanovic kod spomen obiljezja Trokut sudjelovao je u obilljezavanju pocetka akcija za oslabadjanje Zapadne Slavonije.

„Ono veliko gradimo sami. U Europskoj uniji smo, borimo se s problemima koji su neusporedivo manji i jednostavniji od onoga što je jedna, ne tako velika grupa mladih ljudi prije trideset godina morala učiniti za Hrvatsku. Naše današnje brige su sitna smetnja u odnosu na ono što je bilo prije trideset godina. Kako će biti za trideset godina, hoćemo li vas se sjećati? To je pitanje duga časti hrvatskog naroda, hrvatske nacije i svega onoga što nas povezuje. Jer ne povezuje nas ni krv, ni tlo, ni nužno zajednička prošlost. Povezuje nas zajednički duh, taj duh nikada ni u najtežim trenucima nije bio zloduh nego dobri duh, katkada i sveti duh. Hrvatska vas zaboraviti neće, bili ste domovini vjerni i da domovini ostajemo vjerni“, zaključio je predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Milanovića na komemoraciji kod spomen-obilježja Trokut-Novska govorili su ratni zapovjednik Rudi Stipčić, ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Tomo Medved i župan Sisačko-moslavačke županije, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Ivan Celjak. Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.