VIDEO Uzbuna u Poljskoj: Rusi žestoko napali Ukrajinu, projektil ušao u poljski zračni prostor

Ruski zračni napad na Kijev i Lavov

Rusija povrijedila zračni prostor Poljske tijekom napada na Ukrajinu

Tijek događaja pratite iz minute u minutu.

8:25 Rusija je u nedjelju lansirala 57 projektila i bespilotnih letjelica na Ukrajinu, uključujući na Kijev i zapadnu ukrajinsku regiju Lavov, rekli su dužnosnici. Ukrajinske zračne snage uništile su 18 od 29 raketa koje je lansirala Rusija i 25 od 28 bespilotnih letjelica, objavile su ukrajinske zračne snage u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Nekoliko eksplozija potreslo je Kijev rano u nedjelju, a ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su oko desetak projektila koje je lansirala Rusija iznad glavnog grada i njegove okolice, rekao je Serhij Popko, šef kijevske vojne uprave, na Telegramu. Dodao je da je u napadu nastala samo manja šteta.

8:20 Rusija je rano u nedjelju nakratko povrijedila zračni prostor Poljske krstarećim projektilom lansiranim na ciljeve u zapadnoj Ukrajini, priopćile su poljske oružane snage.

"Dana 24. ožujka u 4:23 (03:23 GMT) došlo je do povrede poljskog zračnog prostora jednom od krstarećih raketa dugog dometa koje su tijekom noći lansirale zračne snage Ruske Federacije", objavile su poljske oružane snage na platformi X . "Objekt je ušao u poljski prostor blizu grada Oserdow (Vojvodstvo Lublin) i tamo se zadržao 39 sekundi. Tijekom cijelog leta promatrali su ga vojni radarski sustavi."

7:15 Rusija je u nedjelju pokrenula zračne napade na Kijev i zapadnu ukrajinsku regiju Lavov, rekli su dužnosnici, što je navelo oružane snage susjedne Poljske da aktiviraju zrakoplove kako bi osigurali sigurnost zračnog prostora u blizini granice. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da je u glavnom gradu Ukrajine došlo do nekoliko eksplozija nakon što su sustavi protuzračne obrane uključeni u odbijanje napada.

Ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su desetak projektila koje je lansirala Rusija iznad Kijeva i u blizini glavnog grada, rekao je za Telegram Serhij Popko, čelnik kijevske vojne uprave. Preliminarne informacije pokazuju da nema žrtava niti veće štete kao rezultat napada, rekao je.

