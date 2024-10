VIDEO Kaos u sjevernoj Italiji: Poplave uništile kuće, vozači zaglavili na krovovima auta, izdana upozorenja

Obilne padaline ponovno su prouzročile veće štete u sjevernoj Italiji , a nekoliko regija, među kojima i Toskana, poplavljeno je. Nakon višednevne kiše potopljene su ceste i kuće, a rijeke i kanali izlili su se iz korita.

Hitne službe morale su intervenirati da bi spasile više od deset vozača koji su tijekom noći ostali zaglavljeni na krovovima vozila nedaleko od Pise. Vlasti Pijemonte, Ligurije i Emilije-Romanje upozorile su stanovnike da tijekom vikenda budu na posebnom oprezu.

U širem području Torina vlasti su ljudima savjetovale da ostanu kod kuće i da izbjegavaju putovanja automobilom i planinarenje.

