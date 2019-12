VIDEO Kamion se prevrnuo na auto: Policajac prošao bez ozljeda pa otkrio zašto je žalostan

Škotski policajac John Easton imao je nevjerojatno sreću da prođe bez ozljeda nakon bizarne nesreće koja se dogodila prošlog utorka.

Easton je bio na intervenciji na autocesti A1 kod East Lintona kada se na njegov automobil prevrnuo šleper.

- Duboko sam udahnuo, izašao iz vozila, provjerio vozača kamiona i pozvao kolege u pomoć - rekao je Easton koji se u automobilu nalazio kako bi javio kolegama da zatvore autocestu zbog drugog kamiona koji je već bio prevrnut zbog jakog vjetra.

Relieved that one of my Road Patrol Sergeants was not seriously injured earlier today on A1 carrying out scene protection after RTCs. Another HGV passing his static location was blown over onto the patrol car! #JobLikeNoOther pic.twitter.com/BR0eBPvo89