VIDEO Justin Trudeau nije mogao suzdržati suze tijekom oproštajnog govora: 'Ovdje se radi o našoj budućnosti'

Justin Trudeau brisao je suze s lica tijekom jednog od svojih posljednjih govora kao kanadski premijer na stranačkoj konferenciji Liberalne stranke održanoj sinoć. U emotivnom govoru, koji je bio ispunjen zahvalnošću i pozivom na jedinstvo, Trudeau je naglasio postignuća svoje vlade, ali i izazove koji čekaju Kanadu u budućnosti. “Prokleto sam ponosan na ono što smo napravili u proteklih 10 godina. Ali večeras se radi o našoj budućnosti kao stranke, kao zemlje,” rekao je Trudeau, brišući suze dok se obraćao okupljenim članovima stranke.

Trudeau, koji je podnio ostavku nakon niza ostavki iz njegovog kabineta u posljednjim mjesecima 2024. godine, bio je emocionalan dok je govorio o svojoj naslijeđu. “Nemojte me krivo shvatiti, ponosan sam na sve što smo postigli, no večeras govorimo o onome što nas čeka. O našoj budućnosti," dodao je. Iako je napustio premijerski ured, Trudeau nije mogao sakriti tugu zbog odlaska s političke scene. U svom govoru spomenuo je prijetnje koje Kanada suočava od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući mogućnost uvođenja masivnih ekonomskih carina koje bi mogle ozbiljno ugroziti kanadsku ekonomiju. Ipak, naglasio je da Kanada mora ostati čvrsta i boriti se za svoje vrijednosti. "Mi smo zemlja koja će se boriti kad to bude potrebno. Nema povlačenja," rekao je.

Tijekom svog govora, Trudeau je pozvao sve Kanađane da se ponose tko su i što predstavljaju. “Kanada je zemlja koja se ponosi svojim vrijednostima. Sada je trenutak da pokažemo svijetu tko smo, da ne odustanemo od svojih načela, bez obzira na izazove koji su pred nama,” rekao je Trudeau, naglasivši kako Kanada mora ostati ujedinjena u borbi protiv svih prijetnji. Novi lider Liberalne stranke, Mark Carney, koji će zamijeniti Trudeaua, također je govorio o tome kako će suočiti Kanadu s vanjskim prijetnjama, posebno prema Trumpovim napadima na kanadske radnike, obitelji i poduzeća. "Moramo se suprotstaviti svim napadima na naš narod i naše gospodarstvo," rekao je Carney, koji je tijekom kampanje najavio da će nastaviti politiku jačanja pozicije Kanade na međunarodnoj sceni, osobito u trgovinskim odnosima sa SAD-om.

