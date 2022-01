VIDEO Izvukli pilota u zadnji čas: Vlak udario zrakoplov koji je pao na prugu i smrskao ga

Policija u Los Angelesu u Kaliforniji izvukla je pilota iz Cessne koja se srušila na željezničku prugu nekoliko sekundi prije nego što je vlak udario u zrakoplov u nedjelju i smrskao ga.

Dramatična videosnimka koju posjeduje Reuters prikazuje kako nekoliko policajaca oslobađa muškarca iz srušenog zrakoplova, koji je pao ubrzo nakon polijetanja u četvrti Pacoima, javljaju lokalni mediji. Policajci i pilot bili su samo nekoliko metara udaljeni od pruge kada je vlak koji je prolazio uništio zrakoplov.

OMG—Train collides with a crashed plane just 2 seconds after @LAPDFoothill police pull the pilot from the wreckage earlier today. The bystander who recorded this was nearly hit by large flying debris. LAPD officer’s body cam further below👇—amazing heroism 🙏 https://t.co/HFbd47q9a0 pic.twitter.com/pJssGZsrPM

"Zrakoplov nije uspio uzletjeti i sletio je na željezničku tračnicu na prometnom raskrižju", rekao je Luis Jimenez, 21-godišnji skladatelj koji je snimio video. "Samo nekoliko sekundi prije sudara, policajci su spasili pilota, a komad krhotine zamalo me pogodio".

Pilot je zadobio posjekotine i modrice, ali je u stabilnom je stanju, javljaju lokalni mediji. U vlaku nitko nije ozlijeđen, javljaju lokalni mediji.

Videosnimka koju je policijska uprava Los Angelesa objavila na Twitteru pokazala je snimku kamere na kojoj policajci izvlače iz zrakoplova pilota koji krvari.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo