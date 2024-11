VIDEO Ivanković: Hrvatska će vojska 2027. izgledati potpuno drukčije

Svijet pomno prati što će se događati nakon što je nedavno predsjednik Joe Biden odobrio Ukrajini prvu upotrebu raketa dugog dometa ATACMS, koje je isporučio SAD, za napade unutar Rusije. Te se rakete ispaljuju iz sustava HIMARS. Hrvatska je nedavno dogovorila kupnju HIMARS sustava koji može ispaljivati iste te rakete o kojima se danas govori. Posao je vrijedan 290 milijuna dolara, a stiže nam osam sustava. Što to znači za Hrvatsku i kako će hrvatska vojska izgledati za nekoliko godina, u emisiji Večernji TV govorio je Večernjakov komentator Davor Ivanković.

Gledajući Europu općenito, što se naoružavanja tiče, kaže on, ušli smo u period koji neće trajati dvije ili tri godine, nego dvadeset godina, a obrana, nacionalna sigurnost, investicija velikih iznosa u vojnu industriju bit će u fokusu duži vremenski period.

- To je osam sustava s otprilike 400 raketa. Pola raketa služe za udare na raznu infrastrukturu i tu je nekoliko stotina kilograma eksploziva, vrlo su moćne, što smo vidjeli u Ukrajini, a pola su tzv. klasteri s razornim učincima na nezaštićene ljude, opremu, bunkere... Hrvatska to doživljava kao oružje odvraćanja, kao i Rafale, mi ne napadamo druge. Naša taktika je: ako nas napadnete, onda ćete dobiti time i time. Nama to puno znači, imamo sada tehnološki zastarjele sustave, stare 50 ili 60 godina. Hrvatska je u zadnjih par godina konačno ušla u velike nabavke, a problem je što se te nabavke dogovaraju godinama. Zbog rata u Ukrajini sve se poremetilo na tržištu pa sada možemo dobiti skuplje i kasnije ono što smo prije pet godina mogli dobiti brže i jeftinije, ali takva su pravila igre. Dvije godine pregovaraš, potpišeš ugovor, pa američki Kongres to dopusti, počneš plaćati prve rate i za otprilike tri godine nadaš se da ćeš to dobiti. Tako je otprilike bilo i s Rafalima – pojašnjava Ivanković.

Vrijeme pak brzo prolazi. - Rafale smo mi skoro otplatili, 80 posto su otplaćeni, a imamo šest komada. Sad će doći sedmi i negdje do svibnja sljedeće godine imat ćemo dvanaest komada i otplatit ćemo 95 posto te Rafale. I onda se oslobađa veliki novac pa ćemo krenuti u druge nabavke, to se sve planski radi i sve se čeka dvije - tri godine. Možemo reći da će 2027. ili 2028. godine Hrvatska vojska izgledati potpuno drukčije i bit će potpuno naoružana novim sredstvima. U tom vremenu moramo riješiti i kadrovske probleme, ljudske probleme u Hrvatskoj vojsci, moramo se obučiti i zaposliti nove tisuće vojnika da dočekaju to oružje. Obuka na tenku Leopard trajat će barem godinu dana, na Rafalima traje, da bi se dosegnule najviše pilotske vještine i sposobnosti, minimalno pet godina. S novim oružjem ništa ne ide preko noći i ne može se sjesti u novi tenk i voziti ga za mjesec dana – ističe Ivanković.

U Rafale su, primjerice, četiri ekrana na koja podatci stalno pristižu, umrežen je sa satelitima, pilot treba biti potpuno uvježban i obučen da bi sve to mogao pratiti. - Puno je veća brzina i veće će mogućnosti imati mlađi ljudi s ovom tehnikom, oni će to savladavati brže. Recimo, pilot od 25 godina prije će svladati Rafala nego pilot od 45. I to je tako - navodi.

Znači li to da Donald Trump može biti jako zadovoljan Hrvatskom? Bio je, sjećamo se, jako nezadovoljan izdvajanjima za obranu članica NATO-a. - Dobro, nije sve oružje koje kupujemo od Amerikanaca, ali mislim da smo mi to mudro rasporedili. Amerika je naš najveći vojni strateški partner, ali kada je zapelo s zrakoplovima, a zapelo je, ne našom krivnjom, i kad su nam se nudili avioni koje ćemo morati čekati, a ispostavilo se da proizvodnja još nije ni krenula, jako smo dobro postupili, mi smo jednostavno morali nabaviti druge avione. Što se dogodilo? Amerikanci se nisu naljutili. Nakon toga je, mogu reći, suradnja čak bolja, lakše dobivamo ovo drugo oružje. Drugim riječima, Amerikanci ne vole "cmoljavce", one koji ne cijene sami sebe i nemaju svoje "ja". Premda ima dosta ljudi kod nas koji misle da treba stati ispod stola i čekati što će ti veliki reći, ali povijest govori drukčije - nitko ne voli male ulizice, a svi veliki vole malu zemlju sa svojim stavom – zaključio je Ivanković.

