VIDEO Filipinac (30) zapjevao Olivera na Tomislavcu i oduševio sve: 'Obožavam ga!'

Filipinac Nilo Corino (30) oduševio je sve prolaznike Tomislavcu u Zagrebu kada je prije nekoliko večeri pred svima na mikrofon zapjevao Oliverovu 'Dobro jutro, tugo'. Tečnim i lijepim hrvatskim otpjevao je cijelu pjesmu, a dobio je aplauz svih koji su čekali tramvaj.

- Obožavam Olivera, gotovo od prvog dana u Hrvatskoj! Stigao sam ovamo prije nešto više od godine dana, na Brač, gdje sam radio u jednome restoranu. Tamo su stalno puštali Olivera, i kad sam ga prvi put čuo, odmah sam se oduševio. Riječi tad još nisam razumio no do danas sam si preveo mnoge njegove pjesme pa ih i razumijem, a četiri sam naučio i napamet - ispričao je Nilo, prenose 24sata.

- To je bilo prije pet, šest dana, kad sam s prijateljima prolazio preko Glavnog kolodvora. Tamo je s glazbenom opremom bila jedna, meni nepoznata pjevačica i još jedan muškarac, a kako moji prijatelji znaju da jako volim pjevati, rekli su tim dragim ljudima da ja znam pjevati na hrvatskom, i zamolili ih da me puste da nešto otpjevam. Ja sam inače jako sramežljiv, ali sam pristao, i otpjevao Olivera! Bio je to moj prvi javni nastup - kroz smijeh je ispričao.

Jako je sramežljiv pa sumnja da će nastaviti karijeru u tom smjeru, dodao je. Inače je stigao iz Saudijske Arabije gdje je proveo punih 10 godina, a sada se odlučio okušati u Hrvatskoj.

- Put me, kao i mnoge moje sunarodnjake, onda doveo u Hrvatsku, u kojoj sam jako sretan. Prije svega, ovdje se osjećam sigurno, i dobro. U svojoj sobi u Samoboru redovito imam karaoke s prijateljima - objasnio je.

