VIDEO 'Dugujete li građanima ispriku?' Gradonačelnicu L.A. pozvali na odgovornost za požar, pogledajte njenu reakciju

Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass našla se na velikom udaru kritika javnosti nakon što je objavljeno kako je bio srezan budžet gradskim vatrogascima u višemilijunskom iznosu uoči ogromnog požara koji je odnio pet života, a ni tri dana nakon nije stavljen pod kontrolu. Bass je uz to u vrijeme izbijanja požara bila na službenom posjetu Gani, iako su meteorolozi upozoravali kako zbog suše i jakog vjetra postoje ''savršeni uvjeti za požar''.

Bijes građana dodatno se pojačao kada su vlasti potvrdile da su neki hidranti u pogođenim područjima, uglavnom luksuznom kvartu Pacific Palisades, bili bez vode, a struja nije bila ugašena u nekim područjima što je dodatno proširilo buktinju. Kada se vratila u SAD, britanski novinar Sky Newsa David Blevins uspio je doći do gradonačelnice te joj postaviti nekoliko pitanja, na koja ona nije dala nikakav odgovor.

'Do you owe citizens an apology for being absent whilst their homes were burning? Do you regret cutting the fire department's budget?

