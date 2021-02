VIDEO Drama u zraku: Snimio motor zrakoplova u plamenu, krhotine padale po gradu

Prava drama odvijala se u subotu na letu putničkog zrakoplova Boeinga 777 aviokompanije United Airlines koji je poletio iz zračne luke u Denveru za Honolulu na Havajima.

Nedugo nakon polijetanja, motor zrakoplova koji je prevozio 200-tinjak i 10 članova posade eksplodirao je u zraku, a dijelovi motora padali su po tlu.

Trenutak eksplozije motora snimio je jedan od putnika, a snimka se sada dijeli društvenim mrežama.

VIDEO: United Boeing 777 #UA328 engine failure moments after departure from Denver Int'l Airport on Feb 20, 2021. Aircraft landed safely. 231 passengers; 10 crew; 0 injuries. Job well done by the crew pic.twitter.com/LcJpGgwDdz

Zahvaljujući brzoj reakciji pilota, zrakoplov se okrenuo i sletio u zračnu luku u Denveru samo 30 minuta nakon što ju je napustio.

– Na letu 238 iz Denvera za Honolulu otkazao je motor nedugo nakon polijetanja pa je sigurno vraćen u Denver. Nitko od putnika ili posade nije ozlijeđen – priopćeno je iz United Airlinesa.

Krhotine zrakoplova padale su po tlu, a na Twitteru su brojne fotografije koje su to potvrdile. Čak je i policija iz grada Broomfielda objavila fotografije dijelova zrakoplova koji su pali točno ispred jedne obiteljske kuće, a ostaci su pronađeni i na poljima.

– Sreća pa nitko nije ozlijeđen – objavila je tamošnja policija.

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE