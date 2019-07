VIDEO Deset osoba poginulo u padu privatnog zrakoplova

Deset je osoba poginulo u nedjelju kada se privatni zrakoplov srušio na hangar prilikom polijetanja u Addisonu u Teksasu, a onda i zapalio.

Dvomotorac Beechcraft BE-350 King Air je uzletio kada je naglo skrenuo lijevo i kada mu se spustilo lijevo krilo nakon čega se zabio u hangar.

Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26