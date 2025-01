VIDEO Brutalna snježna oluja hara Amerikom: Stotine tisuća bez struje, ceste okovane snijegom, zatvorene škole...

Milijuni Amerikanaca dočekalo je dolazak velike snježne oluje koja se već danima najavljuje, a više saveznih država trenutno je na udaru upozorenja meteorologa. Kansas City jedan je najpogođenijih velikih gradova, a dijelovi okolnog područja zabilježili su nešto manje od pola metra snijega u 24 sata, s time da se očekuje još jednako toliko i do kraja ove oluje.

- Ovo će biti jedna od povijesno najvažnijih oluja koje je Kansas City ikada proživio - kaže gradski upravitelj Brian Platt. Zadnji puta kada je u tom gradu napadalo toliko snijega bilo je još 1993., no zbog napredne tehnologije građani su se uspjeli pripremiti na vrijeme. Nacionalna meteorološka služba 24-satni ukupni snijeg pokazuje na 16.5 centimetra u Dardenne Prairie u Missouriju, 20 centimetra u St. Roseu u Illinoisu te i 24 centimetra u Chathamu u Illinoisu.

Zasad je sedam saveznih država proglasilo izvanredno stanje, prenosi Independent, dok brutalna oluja prolazi središnjom Amerikom, od doline rijeke Ohio prema srednjem Atlantiku. Stotine letova otkazano je, a vlasti su u pogođenim područjima zamolile stanovnike da se klone cesta osim u hitnim slučajevima. Prema stranici Power Outage, trenutno je najgore u Indiani i Kentuckyju gdje je bez struje oko 160.000 stanovnika.

Jake grmljavinske oluje također se protežu srednjim jugom, zbog čega su u nedjelju poslijepodne u područjima Arkansasa, Louisiane i Texasa postavljena promatranja tornada. Naređeno je da škole i vladini uredi ostanu zatvoreni u Philadelphiji, au ponedjeljak se očekuje više snijega. Školski okrug Philadelphije rekao je da će ostati zatvoren u ponedjeljak zbog očekivane zimske oluje. Očekuje se da će u ponedjeljak ujutro u Philadelphiji pasti sedam inča snijega, a temperatura će vjerojatno pasti na -6C.

Usprkos tome, zimska oluja koja hara Sjedinjenim Državama neće spriječiti američki Kongres da se sastane u ponedjeljak kako bi službeno potvrdio izbor republikanca Donalda Trumpa za predsjednika, rekao je u nedjelju predsjednik Zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson. "Zakon o prebrojavanju glasova zahtijeva da se ovo učini 6. siječnja u 13:00. Zato, bez obzira na snježnu mećavu ili ne, bit ćemo u tom domu i pobrinut ćemo se da se to učini", rekao je Johnson u intervjuu za "Sunday Morning Futures" na Fox Newsu.

Johnson je rekao da se nada da će svi biti prisutni unatoč oluji te je potaknuo zastupnike da ostanu u gradu. Prognoze predviđaju obilan snijeg i snažne vjetrove u saveznim državama koje pripadaju Velikim nizinama pa sve do država Srednjeg Atlantika, objavila je Nacionalna meteorološka služba. Upozorenja o lošim vremenskim prilikama izdana su u istočnoj polovici zemlje, uključujući upozorenja na mećavu u dijelovima Kansasa. Očekuje se da će u Washingtonu pasti sedam do 18 centimetara snijega i susnježice, što će otežati putovanje na posao i vjerojatno zatvoriti vrata škola, vlade i poduzeća.

Loše vremenske prilike mogle bi izazvati probleme u metropolitanskom području Washingtona koje je proteklih desetljeća imalo blage zime i ponekad nije bilo pripravno za nakupljanje snijega ili leda. Članovi američkog Senata i Zastupničkog doma vratili su se u petak u Washington nakon zimske stanke, a republikanci su se sastali u subotu s Johnsonom kako bi razgovarali o zakonodavnim prioritetima. Republikanci su osvojili kontrolu u oba doma na izborima u studenome. I drugi političari su naglasili da ne razmatraju odgodu zbog vremenskih uvjeta.

