VIDEO Bliski susret suprotnih strana: Ruski i ukrajinski tenk se direktno sukobili, pogledajte ovaj dvoboj

Na Telegram kanalima objavljena je snimka bliskog tenkovskog dvoboja u okolici Pokrovskog. Nakon što su Rusi na tom području zauzeli selo Vozdvizhenka, krenuli su prema susjednom selu Elizavetovka. Prethodnica su im bila jedan tenk i tri oklopna vozila koja su se u koloni kretali prema selu. Zaklonjeni šumom, iz susjednog smjera su se uskom cestom kretala prema istoj poziciji dva ukrajinska tenka te su se vizualno susreli na raskrižju gdje je počela bliska tenkovska borba.

Zbog uske ceste mogao je djelovati samo jedan ukrajinski tenk. Prvi hici oba tenka su promašili metu, no nakon toga je ruska posada uspjela s nekoliko pogodaka uništiti prvi ukrajinski tenk dok se drugi povukao. Ruski izvori su objavili kako su se, nakon ovog sukoba, iz borbenih vozila pješaštva iskrcale ruske trupe u selu, te su se učvrstile u Elizavetovki. također tvrde i kako su dronovi uništili drugi ukrajinski tenk u povlačenju, no to nije moguće potvrditi.

Inače, ovakvi bliski sukobi tenkova relativno su rijetki u ukrajinskom sukobu, a neke analize pokazuju kako su i za do 90 posto gubitaka tenkova u ovom ratu zaslužne bespilotne letjelice, koje imaju ogromnu važnost u ovom ratu.