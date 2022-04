VIDEO Bizarni 'portal iz pakla' se pojavio u jezeru u Kaliforniji

Bizarni ''portal iz pakla'' pojavio se usred jezera rezervoara Berryessa, a nije izostao ni efekt vrtloga koji je zadivio i prestrašio one koji su mu svjedočili, a nisu znali o čemu je riječ.

Rupa promjera oko 22 metra pojavi se nakon što razina vode u jezeru rezervoara na istočnom području doline Napa, koja se nalazi na vrhu brane Monticello u Kaliforniji, postane previsoka, odnosno dođe do određene razine. Taj višak vode onda se zavitla u golemu rupu te tako stvara spektakularan vrtložni efekt, prenosi The Mirror.

''Portal iz pakla'' ustvari je tunel koji funkcionira kao drenažna rupa koja "guta" oko 1360 kubičnih metara vode u sekundi kada se razina vode u jezeru digne iznad 4,5 metara. Sustav je osmišljen 1950-ih godina kao alternativa uobičajenijim žljebovima, koji se koriste za kontrolu protoka vode iz brane ili nasipa.

The Glory Hole of Lake Berryessa. It is a drainage pipe to prevent flooding. pic.twitter.com/IGhraj9Qt8