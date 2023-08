Što se događa u Njemačkoj? Analitičar Puhovski o AfD-u: Oni su sada prejaki da bi ih se zabranjivalo

Prema posljednjim anketama, Alternative für Deutschland (AfD), na nacionalnim izborima u Njemačkoj ostvarila bi 21 posto glasova što je najbolji pojedinačni rezultat bilo koje stranke u najvećoj europskoj demokraciji i ekonomiji. Prema tim anketama, SPD ima 18 posto, a CDU 26 posto, ali u sestrinskoj koaliciji s CSU-om. Nastalo je opće zaprepaštenje te su uslijedili i pozivi za zabranu AfD-a, ali paralelno i objavljivanje adresa njihovih kandidata u njemačkoj državi Hessenu od strane Antifašističke akcije, dok je u Augsburgu pretučen političar AfD-a Andreas Jurca.

'Ugrožavaju ustavni poredak'

AfD je dugo tavorio na 8 do 9 posto, prema anketama, da bi se lanjske jeseni podigao na 12 posto, pa onda ovog proljeća došao do 16 posto i do sadašnjih 21, ali je u međuvremenu dohvatio i prvo gradonačelničko mjesto u gradiću Raguhn-Jesenitz u saveznoj državi Saska-Anhalt.

S rastom uspjeha Alternative za Njemačku sve su glasniji i zahtjevi da se ta stranka zabrani, a iz njemačkih obavještajnih službi sve su češća upozorenja da političari AfD-a postaju sve ekstremniji i da "ugrožavaju njemački ustavni poredak". Predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier upozorio je upravo u govoru obavještajnoj zajednici da je na njemačkom političkom i obavještajnom sustavu da one koji preziru demokraciju pozovu na red. Jordan Peterson, vodeći svjetski konzervativni mislilac, povodom tih najava napisao je na svojem X-u, nekadašnjem Twitteru, kako zabraniti političku stranku nije dobra ideja u demokratskoj zemlji jer "progon paranoidnih opravdava paranoju".

– Ne radi se samo o vertikalnom već i o horizontalnom porastu, odnosno širenju na zapadnu Njemačku. AfD je stranka koja je imala daleko više utjecaja i podrške na istoku nego na zapadu. Što je logično jer je Zapadna Njemačka prošla vrlo ozbiljno sučeljavanje s prošlošću, za razliku od Istočne Njemačke koja se jednostavno proglasila saveznicom Sovjetskog Saveza i pobjednicom. Problem je postao očit kada se vidjelo da to nije samo istočnonjemačka opcija već i da se širi na Zapad i to je sada općenjemački problem. Drugo je pitanje jesu li se oni približili mainstreamu ili se mainstream približio njima. Čini mi se da se u mnogočemu mainstream približio njima. Do toga je došlo prije svega zbog ratnih zbivanja u Ukrajini jer je rat doveo do enormnog porasta izdavanja za obranu i potpuno jasne militarizacije društva pri čemu su protivnici rata ispali naivni. Desnici uvijek odgovara militarizacija. I onda je tu pitanje migranata. Pa imate stav jednog od čelnika AfD-a kako treba ukinuti inkluziju, invalide izbaciti iz škola i tome slično. To pokazuje da je problem puno širi, jer neovisno o tim stavovima njima popularnost ne samo da ne pada nego i stalno raste. Meni se čini da su oni sada prejaki da bi ih se zabranjivalo - kaže politički analitičar, profesor Žarko Puhovski.

Strateški rast AfD-a odgovara Zelenima jer s njima dijele stav o globalizaciji. SPD-u to odgovara jer takav rezultat slabi kršćansku demokraciju CDU-a/CSU-a.

- Ako se krene u ozbiljnu političku ofenzivu protiv AfD-a to bi moglo biti na platformi temeljnih ljudskih prava gdje ih se može vrlo uvjerljivo tući. Samo je pitanje jesu li ljudska prava "seksi" tema kao što su to bila prije 30 godina. Bojim se da nisu ni približno tako privlačna kao u vrijeme pada komunizma - dodaje Puhovski.

Ovaj se razvoj događaja naslanja na dvije instance. Jedno je što je Europa poslušala preporuku Washingtona da se ekonomski odvoji od Kine, odnosno napravi "de-coupling". Ali se "de-coupling" događa, samo što se Europa, pa tako i Njemačka, odvaja i od SAD-a. Utjecajni Focus donio je niz podataka da gospodarski odnosi Njemačke i Kine i dalje jačaju.

– Njemačka je bitno oštećena Putinovim ratom u Ukrajini. To je velik problem AfD-a jer je bio oduševljen Putinom. Taktički gledano tu je najlakše na njega navući sumnju, na različite čudne načine oni se sada od toga nastoje izvući. S druge strane, žive od militarizacije pa je njihova pozicija malo shizofrena. Također, žive i od stvari koje je u javni diskurs uveo Trump, a to je nijekanje stručnjačkih istina, elita općenito, što je populistički element. Isto tako, načelno odbijaju jačanje EU, što će se na europskim izborima pokazati kao problem, pa su tu i u sukobu sa Zelenima koji žele jači EU zbog lakšeg provođenja ekoloških politika. I onda, osamostaljivanje Njemačke traži dugoročnu stratešku odluku na koga bi se ona oslonila. Ako to nisu Bruxelles ili Washington, onda doista ostaju samo Kina ili Rusija, koja je sada preslaba i previše omražena. Imat će problema kako da formuliraju strateški odnos s Kinom - kaže Puhovski.

Politika 'svatko za sebe'

Doista, treća stvar koja se naslanja na visok rezultat AfD-a jest upravo posjet njegovih čelnika Kini. Troje zastupnika AfD-a u Bundestagu - Alice Weidel, Peter Felzer i Petr Bistron - bili su u Pekingu i Šangaju, u zemlji u kojoj je na vlasti komunistička partija.

– Neki dan su u Njemačkoj otvoreni radovi na velikoj tvornici poluvodiča, ali ne da bi se riješila utjecaja Kine, nego Tajvana jer ta je zemlja najveći proizvođač poluvodiča u svijetu, pri čemu postoji ozbiljan strah da bi Kina mogla ugroziti Tajvan i blokirati izvoz. Kancelar Olaf Scholz pri tome je rekao da je to stvar koja je važna za Njemačku, a tek potom i za cijelu Europu, odnosno širu zajednicu. Očita je namjera pozicionirati Njemačku drukčije u odnosu na druge zemlje EU i izgleda da je počela politika "svatko za sebe". Stav je AfD-a da ako je Njemačka već u EU, onda mora biti vodeća sila. Malo je poziciju Njemačke olakšalo to što je Macron oslabljen, što je sadašnja španjolska vlada na rubu da izgubi izbore ili bude značajno oslabljena, što je talijanska vlada oslabljena zato što ipak na čelu vlade ima nekadašnju neofašisticu. No, njemački se kancelar nije pokazao osobom koja može voditi EU, pa čak ni osobom koja ima takvih ambicija. Više se bavi unutrašnjim igranjem šaha s ciljem održanja većine u Bundestagu, on je odličan kancelar, ali nije državnik. Ne vodi naciju i zajednicu. Tako je AfD u poziciji da može obećati da će u slučaju da dobije vlast ili, vjerojatnije, utjecaj na nju, inzistirati na tome da državu vodi netko tko će voditi i EU, a ako tako ne bude da će je se nastojati oslabiti ili decentralizirati - zaključuje Žarko Puhovski.

