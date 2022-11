Velike promjene na cestama: Do 2030. svaki drugi vozač mogao bi se odreći automobila

Konzultantska tvrtka za savjetovanje o upravljanju i tehnologiji BearingPoint tvrdi da bi odluke o mobilnosti mogle biti znatno različite od današnjih već 2030. godine. Studija naziva 'Destination 2030, Who's in the driver seat for the future of mobility?' (Destinacija 2030, tko će upravljati budućnošću mobilnosti) definira tri trenda koji će pokretati mobilnost u sljedećem desetljeću.

Svako će putovanje postati personalizirano iskustvo, o klimatskoj neutralnosti neće se pregovarati, a vozači će prije koristiti usluge nego posjedovati vozila. Prema studiji, rad na daljinu energetske krize, klimatske promjene i poremećaji u lancima opskrbe duboko mijenjaju potražnju za mobilnošću te smjer i tempo promjena, prenosi HAK revija.

Čak 87 posto ispitanika vjeruje da će rjeđe putovati na posao, a 81 posto da će ići na "znatno manje" poslovnih putovanja u usporedbi s 2019. Ako se taj trend nastavi, ove će promjene utjecati na ulaganja u infrastrukturu. Povećani troškovi povezani s razvojem nove infrastrukture mobilnosti ne mogu se u potpunosti prenijeti na krajnjeg korisnika. Licenciranje i provedba pomaknut će fokus s pojedinca na pružatelja usluga – rekao je Andrew Montgomery, globalni direktor za državni i javni sektor u BearingPointu.

Klimatska neutralnost postaje obaveza, a to shvaćaju i proizvođači i kupci. Do 2030. godine 80 posto proizvedenih motora mora biti ekološki prihvatljivije, a povećat će se i ulaganja u infrastrukturu za hodanje i biciklizam. Osim toga, gotovo polovica sudionika u anketi (49 posto) spremna je žrtvovati vlasništvo nad vozilom kako bi smanjili negativan utjecaj na okoliš.

Pošto će manje ljudi posjedovati vlastite automobile, više će se koristiti usluge poput car sharinga. Usluge i softver bit će važniji potrošaču od vlasništva nad vozilom, budući da će softverske platforme biti zadužene za organizaciju cijelog putovanja.

