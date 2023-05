Većina prodala svoje kuće prije 10 godina, ali ne i oni: Odbili ponudu od 50 milijuna dolara

Vlasnici kuće u Australiji odbili su prodati kuću za 50 milijuna dolara da bi na njezinom mjestu investitor izgradio novu. Investitor je planirao izgraditi potpuno novo naselje u Quakers Hillu gdje se nalazilo mnoštvo parcela s kućama kao i veća količina obradive zemlje. Većina je vlasnIka svoje kuće prodala prije 10 godina, ali ne i obitelj Zammit.

- Jedan dom postao je simbol obiteljske želje za životom u svom susjedstvu unatoč pritisku da prodaju kuću i odsele - rekao je voditelj 7NEWS-a koji su prenijeli priču prije godinu dana. Imanje svojim izgledom odskače od ostatka naselja jer ga sada okružuju redovi kuća na kat izgrađenih od opeke, a nedavno je objavljen video kako se okolina kuće mijenjala kroz vrijeme.

This house in Australia has continually rejected offers for purchase, most recently a $50 million dollar offer, per 7News: pic.twitter.com/jCtxOMTCn6