Večernji na granici Mađarske i Ukrajine: U prva četiri dana invazije prešlo oko 80.000 ljudi, najviše žena i djece

U Mađarsku je iz Ukrajine u prva četiri dana invazije prešlo oko 80.000 ljudi. Mahom je riječ o ženama i djeci. Iako je isprva situacija na prijelazima bila kaotična, Mađari su nedjelju navečer uspjeli uspostaviti red. Organizirali su prihvatne centre i omogućili lakši prelazak granice.

A sve je počelo s jednim svećenikom koji je pokraj prijelaza prvi dan stavio stol, nekoliko boca vode i nešto voća. Potom su mu građani počeli ostavljati namirnice, pa se pojavio jedan šator, pa su došli volonteri koji su počeli pripremati sendviče i tople obroke. Danas je situacija puno bolja.

- Najčešće imamo dva slučaja. Devedeset posto izbjeglica, kada dođe ovdje, već ima nekoga tko ih čeka. Riječ je o rodbini i prijateljima. Njima damo malo okrijepe i hrane te su oni jako brzo dalje na putu. Oni imaju sve papire i uredno su prešli granicu. Druga grupa su ljudi koji nemaju papire. Tu je riječ o djeci. Kako su na brzinu morali otići iz svojih domova, ili majke nisu stigle uzeti dokumente ili ih djeca nisu ni imala jer su mala. Za njih imamo posebnu "trijažu". Ako su im roditelji Mađari, onda papire sređujemo relativno brzo. Ukoliko nisu, u tom slučaju je potrebno nešto više vremena. Recimo, dan i pol - dva, da im osiguramo potrebne dokumente i da mogu krenuti dalje - objasnila nam je Lilla Szilagyi, koordinatorica prihvatnog centra u Tisabeču, gradiću koji je najistočniji mađarsko-ukrajinski granični prijelaz.

Ona rukovodi od 20 do 25 volontera koji u lokalnoj osnovnoj školi brinu o izbjeglicama. Tu im pripremaju hranu, sendviče, juhu, čajeve. Imaju i spavaonice. To je za one koji su dugo bili na putu te za one koji će više dana ostati.

- Došla sam s dvoje male djece, ali nećemo se dugo tu zadržavati. Uskoro šogor dolazi po mene pa idemo u Prag gdje on živi - rekla nam je 27-godišnja Marijana.

