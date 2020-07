Večernjakovi analitičari: HDZ će biti relativni pobjednik, ali pitanje je hoće li sastaviti vladu

Zadnji je dan kampanje. Što nas čeka 5. srpnja?

Mamić: Neizvjesno je i tako će biti do zadnje sekunde. Iskoristila bih priliku i pozvala sve građane da izađu na izbore. Pokažite političarima da konzumirate svoje pravo. Ja sam već rekla i sad ću ponoviti mislim da će HDZ biti relativni pobjednik izbora, osim što istraživanja to indiciraju, tu treba dodati i element organizacije. HDZ ima puno jaču organizaciju od Restarta. Oni će motivirati svoje članove, sve ljude koji rade po općinama, županijama, javnim poduzećima, koji su na neki način ovisni o lokalnom ili nacionalnom vlastodršcu da izađu i zato je važno da ovi koji ne pripadaju nijednoj stranci pokažu što misle.

Ivanković: Vidjet ćemo hoće li taj čudesni oporavak HDZ-a u zadnja dva tjedna biti pretočen u stvarne rezultate. Mene muči kao novinara kako nakon objave rezultata objaviti tko je pobijedio. Mi proglašavamo pobjednikom onoga koji dobije najviše zastupnika. tako je do sada uvijek bilo u Hrvatskoj. Međutim, ovaj put bi se moglo dogoditi da relativni pobjednik promaši sastaviti Vladu.

Mamić: Slažem se da relativna pobjeda ne znači da će ta opcija sastaviti Vladu.





Male opcije

Mamić: Male opcije su odradile odličnu kampanju za razliku od dva najveća bloka. S jedne strane je stranka Možemo!, iz čijih redova dolaze vrlo kontradiktorne poruke, ali imaju lidera koji je jako dobar u javnim nastupima i napravili su odličnu kampanju za svoju ciljanu skupinu. Oni zapravo dovode na birališta potpuno nove ljude. Na desnoj strani imamo odlično profiliran Most, koji se kampanjom vratio iz mrtvih. Svaki od njihovih kandidata vodi jednu individualiziranu kampanju. To je nešto što je trebao raditi Restart. Treća stvar koja je važna je da ni HDZ-u ni SDP-u ne odgovaraju novi izbori. Oni odgovaraju novim, malim opcijama koji će dodatno mobilizirati.

Ivanković: Ovo s Mostom je bilo moguće samo uz veliku osobnu žrtvu Petrova koji je svoj ego potpuno maknuo. Prva pretpostavka ovog pozitivnog u Mostu je da su se lideri maknuli jer su shvatili da njihova priča nije dobra.

Mamić: Grmoji treba priznati da je obavljao odličan posao kao opozicija.

Koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta

Mamić: Ja u to najmanje vjerujem. Kada gledamo gole brojke to bi bio najlogičniji ishod. Ali, prvi je problem personalni animozitet između Plenkovića i Škore. Drugo, Plenković je osoba koja je svojim imenom vukla HDZ iz krajnje desnice. Plenković pokušava vratiti HDZ centru. Treće, nije vrijeme za eksperimente. To su sve razlozi iz kojih ta koalicija je najmanje vjerojatna i daleka.

Ivanković: Ja ne vidim taj animozitet kao stvaran. Doživljavam sve kao glumu. Poslije izborne noći ćemo vidjeti pravo stanje. Škoro nije takav desničar kakav se predstavlja. I tu vidim taj potencijal za koaliranje. Kroz godine je kao poduzetnik naučio biti pragmatičan.



Mamić: Kada je Ivo Sanader slagao vlast svi su očekivali da će se dogovoriti s Antom Đapićem. Sanader je tada izgovorio ono "Hristos se rodi", uzeo manjince i poslao HSP na margine. Ja se slažem da u Domovinskom pokretu ima ljudi koji nisu krajnja desnica, ali imaju animozitet prema Plenkoviću.

Mostu se predviđa 6 mandata, možda i više

Ivanković: Šest mandata je relevantno. Sve je moguće. Dva puta poskliznuće na HDZ-u

Mamić: Selak Raspudić je poslala jasnu poruku da su oni otvoreni za koalicije po dobrim projektima. Da bi išli s HDZ-om čini mi se da će teško ići zbog animoziteta. Što se tiče podržavanja manjinske Vlade Restarta, to se čini moguće.

Most je najveći dio mandata bio odlična opozicija. To im se mora priznati.

Je li došlo do kraja duopola? I HDZ i SDP imaju jaku konkurenciju.

Ivanković: HDZ je planski ušao u rekonfiguraciju stranke koja je rezultirala do prije dva tjedna gubitcima, a čini mi se da SDP nije imao takav plan i da je to bilo slučajno.

Mamić: Vidi se jasan trend pada obje vodeće opcije.