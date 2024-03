Večeras donosimo rezultate ankete u 6. izbornoj jedinici: Obuhvaća potpuno novi skup birača

Kakvo je trenutačno raspoloženje birača u šestoj izbornoj jedinici, ekskluzivno donosimo večeras na portalu Večernjeg lista. Koliku podršku ima SDP-ova koalicija Rijeke pravde, koliku HDZ, je li angažman predsjednika Republike Zorana Milanovića utjecao na glasače stranke Možemo, te kako prolaze Fokus, koalicija Most-Hrvatski suverenisti i Domovinski pokret, otkriva istraživanje što ga je za Večernji list od 19. do 21. ožujka provela agencija „2x1 komunikacije“.

Važno je napomenuti da je riječ o potpuno novoj izbornoj jedinici koja se bitno razlikuje od nekadašnje šeste izborne jedinice, jer prema novom zakonu obuhvaća dio Zagreba (gradske četvrti Brezovica, Novi Zagreb – zapad, Podsused – Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka – jug i Trešnjevka – sjever) te zapadni i jugozapadni dio Zagrebačke županije (gradovi Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprešić i općine Brdovec, Klinča Sela, Krašić, Stupnik i Žumberak).

Prije nekoliko dana objavili smo i rezultate ankete u 1. izbornoj jedinici, gdje najviše glasova trenutačno dobiva SDP-ova koalicija – 29,50 posto (pet saborskih mandata), na drugom je mjestu HDZ s podrškom od 27 posto (pet mandata), treći je Možemo sa 10 posto (dva mandata), četvrta je koalicija Most-Hrvatski suverenisti sa 7,75 posto (jedan mandat), a peti Domovinski pokret sa 6,75 posto glasova (jedan mandat).

