ZTC predao Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu dva protupožarna zrakoplova

Zrakoplovno-tehnički centar (ZTC) izvijestio je da je u ponedjeljak predao Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu dva protupožarna zrakoplova, jedan Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802A. Time je ZTC do sada HRZ-u isporučio ukupno pet Air Tractora (od šest) i tri Canadaira (od pet planiranih), a sve u skladu s Ugovorom i Dinamičkim planom isporuke zrakoplova za protupožarnu sezonu 2025., ističe se u priopćenju. "Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini planirano je do pet zrakoplova Canadair i do šest zrakoplova Air Tractor", dodaje se.

Canadair i Air Tractor predani su nakon obavljenih godišnjih pregleda i ostalih planiranih modifikacija i radova te nakon završenih provjera na zemlji i u zraku. Uspješno i u rokovima obavljeni radovi potvrda su stručnosti mehaničara, zrakoplovnih tehničara, inženjera i ostalih zaposlenika Sektora servisa kao i odlične koordinacije i vođenja poslovnih procesa, navode. ZTC je danas nakon modifikacije određenih komponenti HRZ-u predao još jedan Air Tractor koji je iz 855. protupožarne eskadrile 93. Krila HRZ-a u travnju 2025. stigao u ZTC na dodatne radove modifikacije. Na tom Air Tractoru već ranije su obavljeni godišnji radovi i bio je spreman za protupožarnu sezonu 2025. Kako se napominje, ZTC sve ugovorene radove obavlja u predviđenim rokovima, kao što je to bilo i posljednje dvije godine.

