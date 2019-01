Vanjski dug u godinu dana pao gotovo milijardu eura

Bruto inozemni dug Hrvatske u rujnu prošle godine iznosio je 38,7 milijardi eura. Na mjesečnoj razini nije pao, dapače porastao je za stotinjak milijuna eura, ali je u odnosu na godinu prije manji za gotovo milijardu eura. Drugim riječima, zaduženje je manje za 2,5 posto.

Smanjenje inozemnog duga bilježi se od prosinca 2015. godine otkad smo se razdužili više od 10 milijardi eura. Naime, u ljeto 2015. vanjski dug iznosio je 49,3 milijarde eura. Pad je posljedica razduženja svih sektora, ali ponajviše razduživanja građanstva. Inače, vanjski dug uključuje zaduženja banaka, građana, tvrtki i opće države, kao i središnje banke.

Najveći udio duga teret je države koja je u inozemstvu posudila 13,7 milijardi eura. Taj se dio nije smanjivao posljednjih nekoliko mjeseci. U posljednjih godinu dana zato su građani i poduzetnici svoj dug smanjili za 688 milijuna eura. Taj podatak ne čudi jer su na domaćem tržištu sve popularniji kunski stambeni krediti pa se nova zaduženja uglavnom ugovaraju u domaćoj valuti. Građani i tvrtke tako su u stranim valutama dužni još 13,5 milijardi eura.

- Ostvareni gospodarski rast u trećem tromjesečju podržavao je nastavak smanjenja udjela bruto inozemnog duga u BDP-u koji se u promatranom razdoblju našao na razini od 76,2 posto - istaknuli su analitičari RBA podsjećajući da je udio vanjskog duga krajem rujna 2017.godine iznosio 81,8 posto.

Posljednji dostupan podatak o javnom dugu pokazao je blagi rast, a on će se nastaviti s obzirom na to da je na samom kraju godine država podmirila 2,5 milijardi kuna Uljanikovih dugova. Ipak, analitičari očekuju da će se udio javnog duga u BDP-u ipak smanjivati s obzirom na to da je rast gospodarstva brži od rasta javnog duga. Ministar financija Zdravko Marić već je počeo razgovore o refinanciranju dvije velike obveznice koje na naplatu dolaze tek u studenom ove godine.

Riječ je o transakcijama na koje je Hrvatska plaćala kamatu od 6,7 posto, odnosno 5,75 posto, a očekuju se značajne uštede na kamatama nakon refinanciranja koje će se realizirati, izgledno je, uz kamatu manju od tri posto.

