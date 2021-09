Plenković otkrio koliko je RH 'zaradila' članstvom u EU: Ima onih koji o tome malo znaju, a prave se veliki akteri

Na sjednici Vlade RH izviješteno je aktualnom stanju vezanom za koronavirus i potres. Ministar zdravstva Vili Beroš na sjednici Vlade kazao je da je u Hrvatskoj zabilježeno 1710 novih slučajeva. Udio novozaraženih je 17,68 posto. Na bolničkom liječenju je 745 osoba.

Na početku sjednice Vlade obratio se premijer Andrej Plenković.

"Komisija je u kratkom roku realizirala uplatu od 6,14 milijardi eura koje su došle Hrvatskoj kao predujam za pokretanje svih projekata koje smo kandidirali kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Vjerujem da ćemo krenuti na snažan put ekonomskog oporavka”, rekao je Plenković

"SAD su odlučile uključiti hrvatske građane od izuzeća od viza. Naši građani će moći putovati bez procedure za izdavanje viza. Ovo je pitanje sigurnosnog karaktera, ali to je i snažan signal partnerstva i novog nivoa odnosa s SAD-om. Ovo je potvrda da je Hrvatska saveznica. Ovo je važna politička poruka koja će prerasti u bolje ekonomske odnose", kazao je.

"Idemo s novim važnim iskoracima koji će poboljšati položaj umirovljenika", dodao je.

"U fazi smo umjerenog stabiliziranja broja zaraženih. Važno je da je za sada preko 50,6 posto odrasle populacije potpuno cijepljeno. Apeliramo na starije od 65 da se cijepe. Pozivamo ih da iskoriste mogućnosti koje imamo", kazao je premijer.

Donirali smo 200.000 doza cjepiva, dodao je.

"Covid potvrde su zaštita zdravlja pacijenata i djelatnika. Cijepljenje je garancija silazne putanje i vraćanje normalnom životu. Uz virus i mi odlučujemo u kojem će smjeru ići ovaj četvrti val", kazao je Beroš.

Od zadnje sjednice Stožer je donio osam novih odluka, kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Plenković se osvrnuo na članstvo u Europskoj uniji te kazao koliko je Hrvatska dosad "zaradila".

"Hrvatska je sada u plusu više od 50 milijardi kuna, u ovih zadnjih osam godina otkad smo članovi, u odnosu na primljeno i ono što smo uplatili u proračun što nije nikakav znak stupnja našeg ekonomskog razvoja nego je normalna procedura koju nove države članice u prvim godinama članstva kroz fondove imaju na raspolaganju, a odgovor na krizu COVID-19 donio nam je instrumente iduće generacije iz kojeg sve ukupno imamo 9,5 milijardi eura što je naravno plus i što treba uzeti u obzir kada se vode rasprave o tome što je Hrvatska dobila otkad je članica EU. Nažalost, na hrvatskoj političkoj sceni ima puno aktera koji o europskom putu malo znaju, nisu dali ništa, a nastoje se praviti veliki akteri koji će utjecati na mišljenje hrvatskih građana, no to je sve demokratski", rekao je premijer.

Nataša Tramišak podnijela je izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u prošloj godini.

"Financijski učinci u 2020. iznose 3.826.000.000 od čega su bespovratna sredstva Europske unije 3,5 milijarde kune. Od donošenja zakona, to je najviše ulaganja u jednoj godini. Ukupno ulaganje u 2020. godina povećalo se u odnosu na 2019. godinu za 29 posto što pokazuje da RH otočno područje, stanovništvo i život na otocima prepoznaje kao područje od posebnog državnog interesa i to kao područje velikih prirodnih, gospodarskih i turističkih potencijala", kazala je Tramišak.

"Ovo je vrlo pozitivno izvješće i u skladu je s našom strategijom i zakonom kojeg smo donijeli u prvom mandatu Vlade i drago mi je da naša Vlada snažno podupire razvoj hrvatskih otoka", nadovezao se Plenković.