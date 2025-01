VIDEO Mamić o Milanovićevom pobjedničkom govoru: Jedna stvar mi je posebno bila simpatična

Izborni rezultat i veliki trijumf Zorana Milanovića sa 74 posto podrške, kojeg nisu očekivali čak ni neki SDP-ovci u drugom krugu predsjedničkih izbora, komentira ovog ponedjeljka Večernjakova analitičarka Ankica Mamić u studiju Večernji TV-a. U razgovoru je Mamić komentirala s Deom Redžić ključne poruke nakon održanih izbora, reakcije stranih medija, ali i jednu špekulaciju oko ovih izbora koja kola već tjednima.

Prođimo za početak brojke izbora koje puno govore. Ankice, što nam govore brojke u kojima je Milanović doista trijumfalno slavio?

Ono što možemo reći su dvije stvari. Prva je da je Dragan Primorac čak na početku kampanje imao nešto višu podršku u anketama što pokazuje da je kampanja bila promašena, neprofesionalna i loše odrađena, a potrošio je pet puta više od Milanovića. Kampanja služi da od početke pozicije narastete čim više, barem malo. Ovdje se pokazalo da je kampanja imala kontra efekt, on je bolje stajao prije nego što ga je Hrvatska upoznala. Mi smo stalno govorili da je on loš kandidat za HDZ, ali i inače loš kandidat. On je uspio proći u drugi krug na HDZ-ove mišiće i silni novac koji je uložen. Umjesto da Primorac poraste u svom rejtingu, on je pao i to je donijelo Milanoviću najbolji kad rezultat SDP-ovog kandidata, ali i najbolji rezultat u drugom krugu, čak i bolji od Stipe Mesića.

Našla sam podatak da je Dražen Budiša, kada je izgubio izbore od Stipe Mesića, imao veći apsolutni broj glasova. Jučer je bila relativno mala izlaznost tako da ovo nije najveći apsolutni broj, ali je u postotku to najveća pobjeda. Dosad su Hrvati rado birali predsjednika.

Kako komentirate činjenicu da je Milanović po mnogim izjavama bolji kandidat HDZ-a nego što je to Andrej Plenković. Plenkovića nikada nismo vidjeli toliko frustrirano kao jučer, koristio je izraze poput ''debilna konstrukcija'', to za njega nije uobičajeno. Kako ste ga vi doživjeli?

To je još bilo u žaru netom objavljenih rezultata, sigurno je da Plenković ako ništa snosi zapovjednu odgovornost, a svi znamo da je Primorac bio njegov osobni odabir. Razumijem tu nervozu, ali je bilo zanimljivo što je dulje trajao razgovor medija s Plenkovićem nego s kandidatom Draganom Primorcem. HDZ uvijek najveći dio svojih unutarstranačkih problema rješava iza zatvorenih vrata, mislim da će tako i sada biti, kod njih nema iznošenja prljavog rublja. Međutim, i jučer sam rekla da su ovo glasovi onih građana koji u anketama govore kako nisu zadovoljni smjerom u kojem ide Hrvatska, a to je oko 75 posto.

Jeste li očekivali pobjedu Zorana Milanovića već u prvom krugu?

Mislim da bi za HDZ bilo bolje da je Milanović dobio u prvom krugu jer bi onda samo jednom prolazili analize i rešetanja novinara. Ovako je praktički Plenković koji je bio najviše na meti novinara morao dva puta davati teške odgovore na teška pitanja. Je li Milanoviću politički otac Franjo Tuđman, ja se ne bi složila s kolegom Puhovskim koji je to rekao, i inače mi imamo različite stavove o Tuđmanu jer ja smatram da je on u tim okolnostima u kojima je bila Hrvatska bio dobar izbor. On je imao mana kao što ih imamo i svi mi. Milanović je evoluirao u smislu svojih stavova od premijera do predsjednika, ali bih rekla da je to pozitivno. On je bio premijer SDP-ove vlade, ali bez obzira na to, vi kada ste premijer, vi ste premijer svih građana. Mislim da se Milanović tu jako dobro snašao, on je uputio i u svom govoru biračima HDZ-a jer je svjestan da on taj postotak ne bi bez njih dobio. Bilo mi je simpatično kada je rekao da nitko nema podršku od 75 posto, pa ni ja, to je sada ovo kontekst. To je jedna jako dobro rečena istina, svidjelo mi se to posebno.

Nije dugo prošlo otkad je Milanović pokušao biti premijer.

On je napravio za SDP ogromnu stvar. Da nije Milanović osmislio Rijeke pravde i homogenizirao biračko tijelo, stranka bi puno lošije prošla. Svi kažu da je SDP dobio samo četiri mandata više od Bernardića, ali to nije usporedio jer se nakon Bernardića SDP raskolio na dvije stranke. Tu je Milanović izašao, ustavni stručnjaci kažu da je to bilo protuustavno, ali mu je Ustavni sud samo zabranio da bude nositelj liste i on to nije bio. Iako nema respekt prema toj instituciji, ipak je poštivao tu odluku. SDP i koalicija je onda na krilima Milanovića ostvarila takav rezultat. Čak niti to nije srušilo Plenkovića koji je kao premijer ostvario sve naše vanjskopolitičke ciljeve. Hrvatska je ušla u eurozonu i Schengen, a kreditni rejting je porastao - to su velika postignuća. Razumijem premijerovu ogorčenost, jasno mi je da se nekad naljuti na novinare koji ne vide sve što se za vrijeme njegovog mandata dogodilo. Da je HDZ izašao s jačim kandidatom, bilo je zainteresiranih, ta Milanovićeva pobjeda ne bi bila ovako velika. Zašto je premijer odlučio poslati Primorca, to će nam povijest odgovoriti, obično saznamo nakon više godina.

Vjerujete li vi u te tvrdnje i teorije da Milanović na Pantovčaku odgovara Plenkoviću?

Do neke mjere da jer Plenković je antipod Milanoviću, oni dolaze iz ''istog hodnika'', ali i u smislu načina komunikacije i gradnje karijere. Kao što su obojica rekli, 99 posto vlasti je na vladi, a oko tih 1 posto bi se trebali dogovoriti. To ne umanjuje činjenicu da smo mi kancelarska država, a s druge strane se treba uvažavati Ustav koji daje predsjedniku pravo da sudjeluje u političkim odlukama.

Kako gledate na reakcije stranih medija? Vrlo površno ističu neke stavove Milanovića, ističu nas čak sa Slovačkom. Kažu da je Milanović proruski igrač, a AFP je napisao da je ovo ''veliki udarac za HDZ koji je načet koruptivnim aferama''.

Strani mediji su neadekvatno difamirali Milanovića, nema nikakvog razloga da se njega naziva proruskim predsjednikom. Žao mi je da ozbiljni mediji poput POLITICO-a tako nekoga etiketiraju temeljem ničega, to samo govori o krizi u medijima. Govori i o tome da je HDZ uspješno nametnuo taj narativ, to je utjecaj Plenkovića u Bruxellesu i to su bile optužbe Primorčevog stožera. Istina je skupa teška i za nju treba puno čitati i provjeravati. Taj dio se meni ne sviđa, mislim da je Hrvatska zrela demokracija nakon 35 godina. Imali smo mirne izbore i bez ijednog incidenta, iako je bilo očito da će jedan kandidat jako izgubiti. Hrvatsko društvo je po meni položilo demokratski ispit i na ovim izborima.

