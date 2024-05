Major Medić: Sa svjedocima se manipuliralo, nisam ja taj Medić koji ih je zlostavljao u logoru

- Nadam se da ćete sagledati dokaze nepristrano i objektivno, bez predrasuda – započeo je Vojislav Medić svoju završnu riječ na Županijskom sudu u Osijeku, gdje mu se sudi da je kao major JNA i ispitivač u srbijanskim logorima zlostavljao zarobljene vukovarske branitelje nakon pada grada 1991. Suđenje je time okončano, a slijedi izricanje presude.

"Pokazali su im fotografiju iz filma"

Vojislav Medić, umirovljeni istražni sudac Vojnoga suda u Beogradu i major JNA, uhićen je u lipnju 2022. na graničnom prijelazu Tovarnik pri ulasku u Hrvatsku, gdje ima roditeljsku kuću. Od prvog ispitivanja tvrdi kako je došlo do zamjene identiteta te da je vukovarske branitelje zlostavljao neki drugi Medić. Niz je branitelja, pak, na prepoznavanju u policijskoj postaji nakon njegova uhićenja upravo u Medića pokazao prstom kao u ispitivača i zlostavljača iz Stajićeva i Sremske Mitrovice.

- Svim svjedocima je pokazivana moja fotografija iz filma o Antonu Kikašu i svima je sugerirano da sam ja taj Medić koji ih je zlostavljao. Gotovo svi svjedoci povezuju me s navodnim boravkom u Vukovaru kod Blage Zadre. U odnosu na mene, sve je to apsolutna izmišljotina jer ja tamo nikada nisam bio. Ne mogu sporiti da su vidjeli nekoga drugoga, a zasluga da taj boravak pripisuju meni, pripada određenim strukturama, među ostalim i policijskim istražiteljima – rekao je optuženi Medić.

Naime, svjedoci su tvrdili kako su osobu s prezimenom Medić upoznali u Blaginom stožeru u ljeto 1991., predstavljen im je kao ispomoć iz Zagreba, a njegov su lik kasnije prepoznali u logorima. Medić tvrdi kako nije bio ni tada u Vukovaru, a ni u inkriminirano doba u logorima, nego na svome radnom mjestu istražnog suca na Vojnom sudu u Beogradu.

Sporan mu opis očiju

- Opis mojih očiju u predmet je uvela tužiteljica, koja ih je jedina mogla opisati jer me ona saslušavala, a onda su to ponavljali i neki svjedoci, gotovo identično, iako o tome nisu ranije govorili tijekom istrage. Najbolji primjer za to je iskaz svjedoka Ivice Lukića, kojega je u istrazi saslušavala tužiteljica. On je tada govorio jedno o okolnostima dolaska delegacije MUP-a u Vukovar u kojoj je bio Medić, a na raspravi sasvim drugo. Osim toga, različito je o okolnostima tog susreta svjedočio u drugim kaznenim predmetima pa tako i na suđenju Aleksandru Vasiljeviću na istom ovom sudu. Na poticaj tužiteljice izmišljeno je da sam ja ta osoba. Taj je svjedok apsolutno neprihvatljiv. Rekao bih da me je namjerno zamijenio s nekom drugom osobom – rekao je Medić – izjavio je okrivljenik, misleći pri tome na iskaze svjedoka koji su tvrdili kako su ga prepoznali po očima. Među njima i javnosti poznat Tomislav Josić. "Njegov oblik lica, frizura i posebno oči... Zauvijek su mi se urezali u sjećanje", rekao je Josić lani u svom svjedočenju.

POVEZANI ČLANCI:

Više je puta prozvao tužiteljicu Mirjanu Zubčević.

- Sa svjedocima se, osnovano sumnjam, manipuliralo - poručio je Medić, koji osporava i iskaz Stipe Mlinarića "Ćipe", vukovarskog branitelja i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta.

- Moj boravak u Vukovaru u kontinuitetu nije bilo moguće dokazati pa je optužba išla u smjeru periodičnih boravaka, ali ni to nije dokaza – stava je on.

- Moje jedine oružje je bila olovka - ustvrdio je Medić, misleći na svoj posao istražnog suca i rješenja koja je potpisivao, a naveo je niz takvih rješenja koja bi, po njemu, trebala dokazati da nije bio u logorima u inkriminirano vrijeme. Detaljno je analizirao iskaze svih svjedoka, želeći dokazati kako su puni kontradiktornosti, a što je opet, tvrdi, rezultat utjecaja policije i tužiteljstva na svjedoke.

>> VIDEO Vatrogasna vozila, gliseri i kamioni na savskom nasipu u Zagrebu, pronađeno tijelo muškarca