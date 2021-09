Marić: Smanjenje PDV-a nije u planu kad uđemo u eurozonu, eventualno smanjenje stope na hranu

U sklopu projekta Večernjeg lista "Hrvatska kakvu trebamo" danas u Koprivnici održana je panel-diskusija pod naslovom: "Pokretači gospodarstva nakon COVID krize – kakva nas budućnost očekuje".

Na panelu su govorili: Zdravko Marić (ministar financija), Martina Dalić (predsjednica uprave Podravke), Emil Tedeschi (predsjednik uprave Atlantic grupe), Marko Remenar (predsjednik uprave Adris grupe), Fabris Peruško (izvršni direktor Fortenova grupe), Dinko Lucić (predsjednik uprave Privredne banke) te Pavao Vujnovac (predsjednik uprave Energia naturalis grupe).

Panel je moderirao: Mislav Šimatović (zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista)

– Bez obzira na dinamiku gospodarskog rasta, svima nam cilj mora biti povećanje životnog standarda. Instant-rješenja nema, ali mnogo je rješenja u gospodarskoj sferi odnosno, mnogi bi problemi bi nestali uz stvaranje 100 do 150 tisuća novih kvalitetnih radnih mjesta. Time bismo mnogo lakše dosegli neki prosječni europski standard – kazao je ministar Zdravko Marić na početku panel-rasprave.

Planira li se ići na smanjivanje PDV-a, ako ne prije, onda ulaskom u eurozonu?

– Ne bježimo od toga, no dosad su rijetki primjeri pokazali da je to polučilo željeni efekt. Tako da to zasad nije u planu ni kad uđemo u eurozonu, eventualno smanjenje stope na hranu – kazao je Marić.

Premijer Plenković rekao je da su raspoloživa sredstva iz EU prilika generacije. Može li se ova situacija potpuno iskoristiti za razvoj?

– Nesporno je da iznos novca koji je pred nama i koji možemo koristiti jest prilika generacije. No važnije je kako provesti sadržaj te prilike. Dakle, ekonomski efekti nastat će ako se taj novac u relativno kratkom roku pretvori u projekte, investicije i reforme. U suprotnom ta prilika neće biti potpuno iskorištena – naglasila je Martina Dalić.

Vidite li priliku za ubrzani razvoj kroz plan Nacionalnog oporavka?

– Investiranje u tehnologiju definitivno će povećavati produktivnost i na taj način povećavati rast BDP-a u usporedbi s ostalim članicama EU. Digitalizacija će definitivno promijeniti poslovne modele u tradicionalnim industrijama. I mi već radimo na tome da u nekoliko smjerova transformiramo naš poslovni model od pristupanja kupcima, donošenja odluka itd. Bez obzira na sve investicije u tehnologiju bitan element rasta BDP-a je i rast stanovništva. Prirodnim putem mi ga nećemo moći nadoknadit pa moramo pronaći način kako povećavati populaciju zbog nedostatka radne snage i povećavanja BDP-a – rekao je Fabris Peruško.

Vidi li financijski sektor priliku u financijskom i gospodarskom zamahu koji bi trebao uslijediti te koja će biti uloga bankarskog sektora?

– Definitivno, jer govorimo o 25 milijardi eura koji dolaze kroz fond oporavka. Ta sredstva iznose više od pola našeg godišnjeg BDP-a. Prisiljeni smo na neki način provoditi nužne reforme i voljeli bismo vidjeti da se što više ulaže u inovacije, razvoj i istraživanje kako bi u što više sektora dosegli četvrtu industrijsku revoluciju. A oni koji se neće transformirati i modernizirati, ne mogu ni opstati. Važno je da smo moderni i spremni podržati gospodarstvo u ubrzanim reformama i ubrzanom putu u četvrtu industrijsku revoluciju – rekao je Dinko Lucić.

Energetski sektor ima veliku priliku za razvoj i potpunu transformaciju. No, Hrvatska je još daleko od toga da postane samodostatna.

– EU na vrlo odlučan način kreira put u budućnost kroz ''Green deal''. On određuje u kojem smjeru se ide, doduše ne sasvim definirano. Dakle, idemo u smjeru obnovljivih izvora, dekarbonizacije, digitalizacije... HEP će biti nositelj investicija, ali će i privatne kompanije raditi na tome – kaže Pavao Vujnovac.

I turistički sektor čeka taj Green deal.

– Živimo u konkurentskoj prednosti ove zemlje pa na Hvaru i Dubrovniku vjerojatno neće niknuti neka nova industrija uz turističku. A sve velike turističke kompanije vode računa o zelenoj transformaciji jer to od nas očekuju i potrošači. Ključno je ulaganje u tehnologiju, ali i intelektualni kapital. Jer dobit ćemo mnogo novca pa moramo biti spremni kadrovski i organizacijski. Inače nećemo taj novac iskoristiti na pravi način – rekao je Marko Remenar.

Je li vrijeme za reindustrijalizaciju Hrvatske i stvaranje nekih novih industrija?

– Nemojmo bježati od onog što je u Hrvatskoj jako i perspektivno. Izazovi se pojavljuju, no o samodostatnosti hrane govorili smo dva tjedna od početka korone kad su se dogodili prekidi u opskrbi i kad su se dogodila zatvaranja granica, a nakon toga smo se prebacili na dobro znanu temu – koliki je PDV u ugostiteljstvu i godinu dana pričamo samo o tome. Dakle, sve ovo što smo danas čuli, unatoč tome što se sve brzo razvija, ozbiljne kompanije to na vrijeme prepoznaju i prilagode se. Isto tako treba iskoristiti dobre prilike koje se pojave. Novac treba znati potrošiti na pravi način. Nije Mate Rimac krenuo razvijati električna vozila i baterije jer je čuo da će netko u Bruxellesu smisliti nekakav koncept oporavka. On je to počeo mnogo prije. To je jedan od primjera da se može mnogo napraviti – kazao je Marić.

Cijelu panel-diskusiju "Pokretači gospodarstva nakon COVID krize – kakva nas budućnost očekuje" pogledajte u videu.