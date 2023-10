Čelnik ENNA-e: Hrvatska ima ogroman potencijal, gotovo 1000 megawatta, u geotermalnoj energiji

Na prvom panelu o energetici, koji je moderirao glavni urednik Poslovnog dnevnika Vladimir Nišević, sudjelovali su Simona Kostrevc, predsjednica Uprave Petrola, Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končara i Boštjan Napast, predsjednik Uprave tvrtke Energia Naturalis.

Na pitanje je li bilo teško probiti "stakleni strop" i je li teže bilo doći do mjesta predsjednice uprave nego muškima, rekla je da ne.

Spojili dva svijeta

- I sama sam se iznenadila kad mi je uprava ponudila poziciju koju sam i prihvatila. Išlo je relativno glatko – rekla je. Preuzimanje Croduxa bila je jedna od najvećih integracija u povijesti Petrola, naglasila je. Spojili su dva svijeta jer Petrol se bavi i s energetikom, a Crodux više s gorivom i prodajom trgovačke robe. S Croduxom je Petrol dobio veliku mrežu.

- Uzeli smo najbolje od jedne i druge strane – dodala je. To što ne proizvode naftu otežava poslovanje. Gorivo kupuju po tržišnoj cijeni. Imaju 520 benzinskih postaja. B. Napast rekao je gospodarstvenici brinu kako će se kretati cijene energenata.

>> VIDEO Konferencija Hrvatska kakvu trebamo - Izazovna vremena i ženska snaga

- Puno je tu geopolitičkih faktora, a tu su i klimatske promjene. Što se tiče plina, nakon ukrajinske krize ovisnost o Rusiji se znatno smanjila, s 50 na 10 posto. Europa je uspjela i pokazala da može biti efikasna i brza. Danas u strukturi LNG-a američki plin je na oko polovice. Kad govorimo o struji, tu vidimo transformaciju prema električnim automobilima, a najveći izazov će biti usuglasiti potrebe s infrastrukturom. Nije izazov naći investitora koji će graditi sunčanu elektranu, nego pristup mreži – rekao je. Pitanje je i kako sačuvati energiju za vrijeme kad neće biti na raspolaganju. Baterije imaju ograničenja, od sirovina do ekoloških. G. Kolak podsjetio je da se energija pohranjivala i prije nego što je to počeo biti "hype". Valja se prisjetiti razvoja elektroenergetike u prošlom stoljeću, kad su se gradile velike hidroakumulacije.

- Baterijski spremnici još nemaju te kapacitete da bismo mogli govoriti o ozbiljnijoj pohrani – rekao je. Vodik bi trebao biti jedan od izvora energije, mahom u javnom prijevozu. Europska komisija je dala do znanja da zelena tranzicija nema alternativu u ovom trenutku, no samo je pitanje dinamike. Napast je istaknuo da u ENNA -i razmišljaju zeleno. - Vjerujemo u geotermalnu energiju, Hrvatska ima velik potencijal, do 1000 megawatta, i želimo uložiti oko 100 milijuna eura do 2026. godine, za oko 35 megawatta. Geotermalna energija nije ovisna o vjetru i suncu, radi 24 sata i prihvatljiva je za potrošnju. Imamo puno projekata za sunčevu energiju, aktivni smo u segmentu kućanstva – rekao je i dodao da s renomiranom automobilskom tvrtkom rade na novoj tehnologiji za baterije.

POVEZANI ČLANCI:

- Uskoro ćemo otkriti koja je to kompanija – rekao je Napast. S. Kostrevc smatra da će potrošnja fosilnih goriva do 2035. još uvijek rasti zbog razvoja gospodarstva. No, polako će padati jer će ih zamijeniti drugi energetski izvori.

Elektrifikacija je neminovna

- Analiziramo situaciju, u Hrvatskoj imamo 115 punionica za električne automobile, bavimo se i proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora i do kraja godina otvaramo solarnu elektranu – rekla je. Prema mišljenu stručnjaka, plin je tranzicijski energent koji će zbog svojih karakteristika, posebno fleksibilnosti, još neko vrijeme biti u upotrebni. No, elektrifikacija je neminovna.

- Za pet godina svijet će biti puno drugačiji nego danas, čistiji i bit ćemo odgovorniji prema prirodi – zaključio je B. Napast. Kolak je dodao da se ta branša ne mijenja preko noći.

- Zadržat će se smjer jer nemamo alternative, ali moramo govoriti o dinamici promjena i kapacitetima. Jedno je slati političke poruke, a drugo realnost. Što će se dogoditi kad rat u Ukrajini završi i kad će Ukrajina morati obnavljati svoju elektroenergetsku mrežu? - upitao je Kolak.

>> VIDEO U Koprivnici je održana konferencija "Hrvatska kakvu trebamo"