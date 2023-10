Hedwige Nuyens: Žene su puno obrazovanije od muškaraca, a tvrtke s više žena imaju bolju reputaciju

Svijet se mijenja, a rodna ravnopravnost može pomoći kompanijama da budu profitabilnije, poručila je Hedwige Nuyens, predsjednica udruženja European Women on Boards (EWOB), koja je na Večernjakovoj konferenciji održala stručno izlaganje na temu "Rodna ravnoteža kao ključ održivog rasta i profitabilnosti poduzeća". Prema jednom izvješću, tvrtke s više žena imaju 25 posto veće šanse biti profitabilnije od konkurenata.

Žene na upravljačkim pozicijama donose više kreativnosti i inovacija te bolje štite interese dioničara. Mnoge tvrtke to ne shvaćaju i donose odluke koje nisu uvijek temeljene na činjenicama i racionalnošću.

– Žene su u prosjeku puno obrazovanije od muškaraca, a tvrtke doista mogu više dobiti s većom raznolikošću, posebno na vrhu. Moć je ljepljiva – kazala je Nuyens i dodala da u odborima još postoji otpor dolasku novih talenata.

– Tvrtke koje uvode rodnu ravnopravnost imaju bolju reputaciju. Rodna ravnopravnost znači bolje rezultate i više fleksibilnosti. EWOB organizacija je dio te promjene. Želimo više rodne ravnopravnosti u kompanijama – rekla je Nuyens, koja ima više od 30 godina iskustva u bankarskoj industriji i financijama, od listopada 2021. godine na čelu je EWOB-a. Vodi i Međunarodnu bankarsku federaciju. Zagovornica je rodne raznolikosti i bila je mentorica stotinama žena pomažući im da izgrade karijeru. Na konferenciji u Koprivnici istaknula je da će do kraja godine imati "bazen" s preko 1000 žena koje mogu preuzeti rukovodeće pozicije.

– Sad ih imamo više od 800, a do kraja godine imat ćemo više od tisuću – najavila je i dodala da udruženje trenutačno djeluje u 25 zemalja, no taj će broj rasti. Hrvatska prema učešću žena nije, smatra, tako loša u usporedbi s drugima. Negdje je, s 28 posto zastupljenosti, na sredini. Pohvalila je primjer Podravke koja u rodnoj ravnopravnosti ima izvanredan rezultat. EWOB obilježava desetu godišnjicu rada. U zemljama s obvezujućom kvotom broj žena u upravnim odborima porastao je s 10 na 38,8 posto u prošlom desetljeću, a zemlje koje nisu poduzele nikakve mjere, imale su vrlo mali napredak i trenutačno stoje na 18 posto. Napredak uvelike varira diljem Europske unije.

– I Hrvatska će morati povećati taj broj na 40 posto do sredine 2026. godine – kazala je. U razgovoru za Večernji list Nuyens je govorila i o Direktivi o ženama u upravama, čiji je jedan od važnih dijelova i transparentan postupak odabira kandidata.

– Ovo je vrlo važan element u Direktivi. Ideja je poboljšati upravljanje na razini uprave, pobrinuti se da postupci odabira budu transparentni i nepristrani te da se izabere najbolji kandidat. Očekujem da će tvrtke profesionalizirati postupke odabira, tražiti smjernice od tvrtki za traženje izvršnih direktora. Europske žene u upravnim odborima također mogu pomoći jer imamo više od 800 žena na višim položajima dostupnih za C-razinu i pozicije u odborima – rekla je. Najveći otpor pružila je Njemačka, koja je Direktivu vidjela kao administrativno opterećenje za svoje tvrtke.

– Mnoge su zemlje slijedile taj primjer. No, onda je Njemačka izglasala nacionalni zakon kojim se uvode ciljevi za najveće tvrtke, što je bio iskorak. Ursula von der Leyen, predsjednica Komisije, odabrala je to kao jedan od svojih prioriteta. EWOB je također odradio svoj dio. Na konačnom glasanju u Europskom vijeću dobivena je vrlo velika većina za Direktivu. Protiv su bile samo dvije zemlje – Švedska, i to ne zato što su protiv rodne ravnopravnosti, itekako jesu, ali smatraju da regulacija nije pravi način, te Poljska koja nije za kvote za žene – kazala je Nuyens u razgovoru za Večernji list.

Države članice trebaju prenijeti Direktivu u nacionalno zakonodavstvo do kraja 2024., a uvrštene tvrtke morat će ispuniti cilj do 30. lipnja 2026. – To znači da će se promjene morati dogoditi brzo u sljedećim godinama – naglasila je. Direktiva EU odnosi se na imenovanje najboljih kandidata i transparentnost. Tvrtke će morati postaviti kvantitativne ciljeve, pokazati napredak i objaviti brojke.

– Očekujem napredak – rekla je Nuyens. Najveći izazov ostaje kultura. Očekivanja se jako razlikuju diljem Europe.