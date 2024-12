VIDEO Kekin: Na mene, na moju obitelj i na našu stranku sručila se salva laži

Ivana Kekin, predsjednička kandidatkinja, sazvala je konferenciju za medije na temu pogodovanja u javnozdravstvenom sustavu. "Prije deset dana, na mene, na moju obitelj i na našu stranku sručila se salva laži, a da iza nje stoji koordinirana operacija, rekao je i glavni urednik Nacionala koji je, osim toga, u javnost iznio podatak da iz najužeg Primorčevog tima pokušano podmetnuti laži o navodnom pogodovanju", istakla je uvodno.

"Te su stvari povezane i dio su kampanje. Često me pitaju zašto bi to radio Primorac i HDZ kada im ne otimam glasove. I sam Primorac cinično komentira da mu nije u interesu meni rušiti rejting. Ne radi se tu o konkretnom rejtingu, nego se radi o razotkrivanju i stavljanju u fokus otimačine iz zdravstvenog sustava", dodala je pa se osvrnula na polikliniku Medikol i nabavu PET CT uređaja.

"Imamo jedan na Rebru kupljen 2012. i jedan kupljen 2024. za Osijek. Trebamo ih pet, koštali su po izračunima HDZ-ovog ministra 60 milijuna kuna. Koliko smo dali Medikolu? Po onome što znamo, milijardu i 300 milijuna kuna", tvrdi.

"Medikol je primjer, ali nije jedini. Ja sam o tome govorila četiri godine, to je često prošlo nezapamćeno. Činjenica da sam predsjednička kandidatkinja, kao i činjenica da je uhićen ministar zdravstva, stavila je konačno fokus na ovu temu. Sada me žele ušutkati, skrenuti pažnju, natjerati me da dnevno demantiram kojekakve laži. Neće uspjeti, neće me ušutkati. Zdravstvo je jedno od najvažnijih dobara koje mi kao društvo imamo. Ova država ima jako malo smisla ako mi građanima ne možemo osigurati solidan zdravstveni sustav", kazala je.

Nakon što je istekao rok od tri dana koji je Nikica Jelavić dao Ivani Kekin za ispriku, podnijet će, najavljuje njegov odvjetnik, tužbe. Jelavić je odlučio i sazvati konferenciju za medije, a ona će se održati u 12.05 sati u kafiću na Kvaternikovu trgu. Kekin je danas istaknula: "Tu se radi o kampanji za znamo kojeg kandidata. Radi se o pokušaju zastrašivanja, radi se o pokušaju ometanja, ali neće me omesti." Na pitanje je li pomaknula termin današnje konferencije zbog one Nikice Jelavića, Kekin je odgovorila kako je to "potpuno irelevantno pitanje."

