Penava otkrio tko će biti ministri iz redova DP-a: 'Dogovoren je i četvrti ministar, bit će bez resora'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava održao je konferenciju za medije na kojoj je otkrio imena budućih ministara iz redova DP-a koji će ući u Vladu Andreja Plenkovića. .DP je u pregovorima dobio resore demografije i iseljeništva, gospodarstva i poljoprivrede, te se dugo u javnosti raspravljalo o kome je riječ.

- Tek vam danas mogu nakon nebrojeno puno pitanja, mogu mjerodavno reći. Prvi resor u kojima će obnašati dužnost je ujedno i najvažniji, a to je Ministarstvo demografije i useljeništva. Tri ključne točke za taj resor su stvaranje povoljnog okruženja za mlade obitelji, zaustavljanje depopulacije ruralnih područja i pojednostavljenje povratka iseljeništva. Čovjek koji će biti zadužen za to će biti Ivan Šipić. Drugo ministarstvo je poljoprivrede, a Josip Dabro će biti na čelu tog resora. Treći resor koji je pod DP-om je Ministarstvo gospodarstva. Na njegovom čelu će biti Ante Šušnjar - kazao je Penava.

- Dogovoren je i četvrti ministar, koji će biti bez resora. DP je dobio i potpredsjednika Sabora - ustvrdio je.

Na pitanje je li Mario Radić bio kandidat kao mogući ministar demografije i useljeništva, Penava je rekao da je Radić bio u užem odabiru, ali da je bilo i drugih imena i da nisu htjeli prerano ići s objavom tih istih imena.

- Gospodin Radić neće biti saborski zastupnik. Stavio je svoj mandat u mirovanju - objasnio je Penava. Upitan o odabiru Šušnjaru, predsjednik DP-a je kazao kako je Šušnjar jedan od osnivača stranke. - Možda je dobro reći da je čovjek nekakvog imovinskog stanja riješen. Ima uspješnu karijeru.

Komentirajući to što je Radić prenio svoja upravljačka prava na Šušnjara, naveo je da je to praksa poduzetnika u politici, te su to tražile zakonske odredbe te da će se za svaki slučaj konzultirati s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa.

'Neću biti u Vladi'

Jedan od članova DP o kojem se stalno govorilo kao mogućem ministru Mario Radić izjavio je ranije u srijedu popodne kako ipak neće biti ministar u novoj vladi!

- Usuglasili smo se oko toga, Ivan Penava će vam predstaviti naše članove vlade. Mogu vam reći, ja neću biti u vladi. Koliko god ste mene računali da sam sigurno biti u Vladi, ja neću biti u Vladi. Nisam nikad ni rekao da ću biti ministar u vladi. To je moja odluka. Ja ću pomoći tu puno, bit ću koordinator u demografiju. To su moji osobni razlozi. Više će vam objasniti gospodin Penava - poručio je Radić.

Tko je napadač na slovačkog premijera? Slovački mediji pišu da je 71-godišnji književnik