Mario Radić: Neću biti u Vladi, to su moju osobni razlozi i moja odluka

Mario Radić iz Domovinskog pokreta ipak neće biti ministar u novoj vladi! Nakon posljednjih usuglašavanja između HDZ-a i DP-a poznati su gotovo svi detalji o novim ministrima, a iz Domovinskog pokreta najavili su konferenciju za medije na kojoj će predsjednik stranke Ivan Penava otkriti najnovije vijesti i potvrditi tko će iz DP-a ući u Vladu Andreja Plenkovića.

Već i prije te konferencije, jedan od najvažnijih članova Domovinskog pokreta Mario Radić, otkrio je da on ipak neće biti u Vladi.

- Usuglasili smo se oko toga, Ivan Penava će vam predstaviti naše članove vlade. Mogu vam reći, ja neću biti u vladi. Koliko god ste mene računali da sam sigurno biti u Vladi, ja neću biti u Vladi. Nisam nikad ni rekao da ću biti ministar u vladi. To je moja odluka. Ja ću pomoći tu puno, bit ću koordinator u demografiju. To su moji osobni razlozi. Više će vam objasniti gospodin Penava - poručio je Radić.

Na pitanje je li mu poznato da je brat Ante Šušnjara, koji se u medijima spominje kao DP-ov ministar gospodarstva, bio direktor u PPD-u, Radić je uzvratio da je on tamo bio zaposlen prije sedam godina. "On vodi obiteljsku tvrtku već sedam godina", ustvrdio je Radić.

Upitan je li problem što je on (Radić) dio svojih vlasničkih udjela prenio na Šušnjara, Radić je rekao: "On je odvjetnik u našoj stranci, sve je to normalni proces koji ide". O tome hoće li se glasati o vladi u petak ili ne rekao je da će se to 'još vidjeti'.