UŽIVO Božinović: Tko preuzima hranu ili piće ne smije se zadržavati pred objektom

Od 15. veljače otvaraju se teretane i fitness centri, kafićima će se omogućiti prodaja kave za van kao i prodaja ostalih pića, djeci će se omogućiti nastava u školama za strane jezike i radionicama, a radit će i kladionice, automat klubovi i casina.

"U posljednja 24 sata zabilježen je 371 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2471. Među njima je 1007 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 91 pacijent. Preminulo je 19 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 237080 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 5282 preminule, ukupno se oporavilo 229 327 osoba od toga 431 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 12 946 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 255 786 osoba, od toga 4 931 u posljednja 24 sata", izvijestio je Stožer. Cijepljeno je 64.775 osoba, 47.969 osoba je primilo dvije doze.

Epidemiolog Bernard Kaić izvijestio je o incidenciji u Hrvatskoj. "Broj novootkrivenih dnevno je i dalje u padu. Incidencija je 135 u prosjeku i na petom smo mjestu u EU", kazao je Kaić. Prijavljeno je 732 nuspojave cjepiva. Na AstraZenecino nema još prijava o nuspojavama. Nema nekih težih nuspojava.

"Epidemiološka krivulja pokazuje silazni trend. Jučer je hospitalizirano oko 80 naših sugrađana, a 13 je stavljeno na respirator. To nas upozorava da epidemija nije gotova", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

"Molim sve one koji provode cijepljenje da se drže programa i plana cijepljenja. Ono što sam napravio je da sam uputio dopis HZJZ-a da propiše što da se radi točno s cjepivom koje ostane u bočici", kazao je.

Blaže mjere do 28. veljače

"Mjere će vrijediti do 28. veljače. No, ovo nije trenutak da opuštanje bude sveobuhvatno i nekontrolirano", kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. "Moramo biti oprezni", dodao je.

Do jučer smo govorili da smo država koja ima najmanje stroge mjere, a danas smo država koja ima najmanje stroge mjere. Ne smijemo se opustiti. I zato što se nismo opustili i govorili smo da se sve analizira. Od danas, od jučer razmišljamo i imamo sliku onih mjera, aktivnosti koje se mogu dodatno relaksirati ako trendovi ostanu ovakvi. Mi to ne znamo, ali znamo da ćemo vrlo pozorno pratiti što se događa, pogotovo za nove varijante", kazao je Božinović.

"Znam da vas zanimaju detalji oko popuštanja. Imamo četiri kategorije, zapravo peta. Za sve aktivnosti dostave je izrađen precizan okvir", kazao je Božinović i nabrojao detalje mjera.

1. Kafići

Osobe koje preuzimaju hranu i piće ne smiju se zadržavati kratko. Ne smiju ulaziti u prostor. Osobe moraju imati razmak od dva metra, trebaju koristiti maske. Ne smije se stimulirati zadržavanje pred objektom puštanjem glazbe, stolice i stolove treba maknuti.

2. Teretane

Važno je voditi računa o broju korisnika, može biti jedna osoba na 20 kvadrata. Vodi se briga o provjetravanju. Nakon svake uporabe sprava mora se dezinficirati. Samo vlastiti ručnici i prostirke. Izbjegavati bliski kontakt i zabrana korištenja zajedničkih tuševa. Vodi se popis korisnika. Maske pri dolasku i registraciji.

3. Škole stranih jezika

Potrebno je ograničiti broj korisnika po grupama, obvezno je korištenje maski za lice, predavačima se mora mjeriti temperaturu, kao i korisnicima

4. Dječje igraonice i radionice

Potrebno je uz osnovne mjere ograničiti jednog korisnika na 7 m2. Treba biti obavijest o nošenju maske za lice, mjerenje temperature prije ulaska, voditi evidenciju i brinu o razmaku između roditelja koji dovode i odvode svoju djecu.

5. Kladionice

Za kladionice vrijede mjere kao za trgovine. Potrebno je ograničiti broj osoba koji ulaze. Osoblje mora također kao i korisnici nositi maske. Potrebna je redovita dezinfekcija

6. Automat klubovi i casina

Također jedan korisnik na 7 metara bruto kvadratnog prostora. Treba održavati razmak između sjedećih mjesta. Ako postoje sjedeća mjesta razmak mora biti 1,5 metara a između stolova 3 metra. Ono što je bitno ugostiteljski dio ovih objekata mora biti zatvoren.

Što je sa školskim dvoranama

"Svaka aktivnost nosi rizik. Epidemiološki okvir može dati smjernice, mora se odrediti koje su prioritetne aktivnosti a koje se mogu dodatno odgoditi i ovo je rezultat tih pregovora. I dječje igraonice predstavljaju rizik. Kad bi se sve opustilo vratili bi se brzo velikom broju oboljelih", rekao je Kaić.

"Dvorane su zapravo školske dvorane i imamo režim u kojem smo pustili odvijanje nastave. S jedne strane u jednom te istom objektu vi pokušavate sve da djeca unutar tog objekta iz raznih grupa ne održavaju bliske kontakte, a onda bi otvorili dvorane. Znači to bi sve palo u vodu. Oni nisu podijeljeni u grupe kao što su podijeljeni u razredu. Došlo bi do većeg miješanja", kazao je Božinović.

"S Istarskim stožerom smo u kontaktu. Imaju najpovoljniju epidemiološku situaciju. Oni sukladno odluci na snazi mogu donositi strože mjere. Imali su neke prijedloge, ali mislim da nakon ovoga mislim da nemaju neke mjere koje bi htjeli ublažiti. Snjima tko i s drugima je komunikacija stalna", kazao je Božinović.

Markotić na misi ispred Katedrale

"Prvo moram samo demantirati neke stvari. Na čelu tog skupa nije bila profesorica Markotić, na čelu je bio kardinal Bozanić, ja ne mogu biti svećenik nikako. Mediji su prenijeli da je Markotić bila bez maske i da sam držala govor. To je neistina. Ima nešto što se zove govor vjernika. Jedna rečenica ne može biti govor. Stajala sam izdvojena gdje nije bilo puno ljudi, najmanje s metar razmaka, masku sam imala cijelo vrijeme, skinula sam samo na par sekundi kada sam pročitala rečenicu. Tamo sam bila privatno. Ako se u subotu zaustavim u banci i uzmem novce, i vi me uslikate, isto me možete pitati zašto sam s tim ljudima, ili me možete pitati zašto sam s 40 ljudi u tramvaju. Ljudi se nađu na određenom mjestu. Ono što mislim je da bi bolje bilo da se više ljudi ne okuplja. Nisam primijetila veliko kršenje, bilo je dosta kiše, pa su morali čjudi biti razmaknuti, većina je imala masku. Možemo mi nekoga osuđivati nekoga tko je došao na mjesto gdje situacija nije bila idealna. Ja sam se držala mjera i došla sam kao vjernik. Da je bilo na zatvorenom ne bih došla", kazala je Markotić.

Cijepljenje prije reda

"U Klinici su se cijepili svi zdrasvtveni djelatnici, i nakon toga kada je ostalo cjepica cijepilo se nekoliko straijih ljudi, većina s nizim kroničnih bolesti, polovica njih s karcinomima. Moja majka ima 84, 5 godine, ima više kroničnih dijagnoza, dvije koje su usko vezane za Covid, imala je tešku operaciju. Ne vidim tu zašto se i ona ne bi trebala cijepiti iako je moja majka. Mi smo u Klinici dobili samo Pfizerovo cjepivo", kazala je Markotić.

Po kojim kriterijima je pozvana Vaša majka, i moja majka ima kroničnu bolest, pitao je novinar.

"Imamo puno upita za cijepljenje. Možemo raditi cijepljenje u Klinici", kazala je. Novinar je ponovno postavio pitanje o kriterijima cijepljenja njezine majke.

"To je vaša konstatacija da su se osobe cijepile preko veze. Nitko tko je zdrav, mlad se nije cijepio. Vidjeli ste da su se u domovima cijepilo, nigdje ne piše da se niti jedna starija osoba ne može cijepiti ako nije u domu. Uvijek ima pravo onaj tko je zato zadužen, ali vi tu na osnovi na poluinformacija donosite izjave, ali nitko od osoba koje su se cijepili su imalim indikacije za cijeplenje", kazala je Markotić.

