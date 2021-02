Tomaić: Nema konkretnih informacija da britanski soj uzrokuje teži oblik bolesti

Vjekoslav Tomaić, znanstvenik koji radi u Laboratoriju za molekularnu virologiju i bakteriologiju na Institutu Ruđer Bošković gostujući u Studiju 4 HRT-a rekao je da je britanski soj koronavirusa detektiran u rujnu prošle godine u Velikoj Britaniji, a da je do većeg prijenosa došlo u prosincu.

- Prema zadnjim informacijama zarazan je oko 30 posto više od originalnog virusa i zato moramo biti na oprezu u populacijama koje nisu bile izložene virusu i gdje nije stečen imunitet, rekao je. Istaknuo je i kako nema konkretnih informacija da on uzrokuje teži oblik bolesti osim toga da se brze širi od originalnog soja.

Foto: HRT

- Ali ako se brze šiti zarazit će veću populaciju i tada se postotak težih bolesti može povećati - dodao je.

Na pitanje kako britanski soj reagira na cjepiva Tomaić je rekao kako nas proizvođači svih cjepiva uvjeravaju i garantiraju da su cjepiva djelotvorna i da dobro djeluju. Dodao je da je važno ubrzati dinamiku cijepljenja jer što prije procijepimo kritičnu populaciju, oko 70 posto, to će automatski utjecati na širenje epidemije ili je čak i kompletno blokirati.

Tomaić je rekao kako je najvažnije držati se preporuka i mjera jer ako se toga držimo automatski smanjujemo izloženost virusu.

- Nije svejedno ako se zarazite sa 10 posto ili 100 posto od ukupne količine virusa. Ako ste izloženi manjem broju virusnih čestica to može utjecati da čovjek ima lakše oboljenje. Također, treba voditi računa i o genetskoj predispoziciji. Ne stvaramo svi isti imunitet i ne reagiramo svi isto na virus. Neki će imati blaže simptome, a neki teže. Također, moramo voditi računa o već postojećim bolestima koje osoba ima i koje mogu dodatno zakomplicirati bolest.



Što se tiče trećeg vala, Tomaić je rekao kako će puno faktora, kao što su pridržavanje mjera, toplije vrijeme, procijepljenost, utjecati na to hoće li doći do njega ili ne.

>> VIDEO Od ponedjeljka kava za van, otvaraju se teretane, kladionice, škole stranih jezika...