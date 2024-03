Benčić: Da sam na toj poziciji, prvo bih dala ostavku. Vjerujem da će SDP poštovati odluku Ustavnog suda

Polako se sliježe prašina nakon bombe koja je odjeknula jučer iz sjedišta SDP-a kada je predsjednik Zoran Milanović objavio da će se kao nestranački kandidat za premijera pridružiti SDP-u na parlamentarnim izborima. Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić izjavila je u petak kako su ulaskom predsjednika Republike Zorana Milanovića u parlamentarnu kampanju 'još sigurniji da je HDZ gotov'.

Na konferenciji za novinare Možemo! danas poslijepodne predstavlja koordinatore izborne kampanje, a koordinatori stranke Sandra Benčić i Tomislav Tomašević dat će izjave za medije, u prostorijama stranke. Iako su podržali Milanovića i SDP, Možemo! na izbore ide samostalno, a očekuje se da će danas komentirati i mogućnost točkaste koalicije s SDP-om.

- Danas smo ovdje još jednom podcrtali ključne ciljeve kampanje i poteze koje ćemo vam sutra predstaviti na zasebnoj press konferenciji - najavila je Sandra Benčić. - Nakon 30 godina što se određene stvari u Hrvatskoj nisu micale, sada ćemo ih pomaknuti. Mi smo snaga koja to može jer nismo vezani nikakvim interesima. Slobodni od takvih odnosa, vjerujemo da ćemo biti ti koji će provesti promjene. Sljedeći tjedan predstavit ćemo prioritetne mjere, a naposlijetku i čitav program - kazala je Benčić.

- Cilj nam je iskomunicirati građanima koje su konkretne stvari koje se moraju odraditi u naredne četiri godine da bi Hrvatska 2028. godine bila zemlja u koju se dolazi i vraća, a ne odlazi. Neke od tih stvari su "na lageru" godinama, a neke su nova riješenja - dodala je Benčić, ističući da će kandidati i liste biti objavljeni u roku od tjedan dana.

Nakon nje nastavio je Tomislav Tomašević koji je objasnio zašto su se odlučili za naziv "hrabri potezi". - Jer ni jedna opcija koja je do sada bila na vlasti nije imala hrabrosti da ih provede. Glavni cilj je maknuti HDZ s vlasti. Ova korupcija, zarobljavljanje institucija, imenovanje Ivana Turudića, to mora stati. A kada to stane, pitanje je što treba početi kako bismo u ovoj zemlji imali situaciju u kojoj će se ljudi vraćati, a ne odlaziti iz Hrvatske. Imamo prioritete za sva područja, ići ćemo po terenu, spremni smo za kampanju - kazao je.

- Glas za nas je glas za micanje HDZ-a, ali ne samo za to nego glas za zelene i lijeve politike koje će, vjerujemo, većini građana donijeti dobro i veću kvalitetu života. Dosta nas smo borci protiv korupcije, međutim mi nismo samo oni koji su se borili u Saboru kao oporba nego politička opcija koja je na vlasti u glavnom gradu, koja je u tri godine pokazala da možemo upravljati drugim najvećim proračunom u zemlji bez ijedne korupcijske afere

Što se tiče Milanovićeve objave o kandidaturi, Benčić kaže da to ne predstavlja problem za Možemo! - Nije nam poremetilo planove, još jučer smo komunicirali da ostajemo pri svojoj odluci - nacionalno nastupamo samostalno, a s SDP-om raspravljamo o zajedničkom izlasku u četiri jedinice. Ti planovi će se brzo finalizirati, ostajemo u tom obliku suradnje. Evidentno je to dvojbeno pitanje, Ustavni sud će se očitovati. Nismo imali takvu situaciju, nemamo sudsku praksu, ja bih to ostavila Ustavnom sudu. Da sam na toj poziciji, ja bih prvo dala ostavku, to je moja pozicija. Vjerujem da će SDP poštovati odluku Ustavnog suda kako su i sami rekli - zaključila je.

