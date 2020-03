Ministar Vili Beroš otkrio detalje o četvrtoj fazi

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je gostovao na Facebook stranici Koronavirus.hr gdje je odgovarao i na pitanja građana. Prijenos uživo putem Facebooka počinje u 13.45.

O snimci postavljanja medicinskog centra u Areni Centar

- To što je snimljeno kod Arene Centar pokazuje našu spremnost. Imamo primarne, sekundarne i tercijalne centre za prihvat bolesnika. Kao što će biti i to Arena Centar.

Upitan ima li dovoljno maski, ministar je kazao: - Najvažnije je da policija i inspektori imaju maskice jer oni dolazi prvi u kontakt. Razmišlja se da ima uzme još. Jedan čovjek iz Saudijske Arabije donirao je veliku količinu medicinske opreme koja će biti uskoro na Plesu. No, razmišlja se dodatnoj nabavi.

Uputstva dana medicinskim djelatnicima

- Medicinski djelatnici dobili su uputstva Ministarstva. No, morali su poslušati i dodatne tečajeve. Vjerujemo da su ravnatelji medicinskih ustanova bili dovoljno ažurni po tom pitanju - ustvrdio je ministar zdravstva.

Upitan hoće li se postrožiti mjere putovanja na otoke, Beroš je kazao: - Mi ne donosimo sve te mjere. One su temeljene prema mišljenju struke. S obzirom na trenutnu situaciju, ne. Možda se razmišlja o zabrani internih migracija. No, situacija je trenutno mirna kad je riječ o broju zaraženih.

Beroš nije želio reći cijenu testova, no napomenuo je kako cijena nije ni bitna.

O trudnicama i opasnosti na njihovo zdravlje

- Profesor Čorušić je naveo kako su trudnice otpornije na sve infekcije. Vjerojatno je na taj način priroda brani majku. Broj trudnica je manji za ovu bolest, no preporuke su za sve iste. Dvojaki je način prenošenja ovog virusa: kapljičnim putem, a drugi je dok taj aerosol padne na određenu površinu i uvijek putem sluznice očiju, nosa i usta. Ako održavamo socijalnu distancu i peremo ruke, mogućnost zaraze je smanjena na najmanju moguću mjeru.

Ponovio je da vozači kamiona moraju u samoizolaciju nakon dolaska u Hrvatsku.

- Nakon sedam dana nakon što je osmišljen taj test, napravljen je u Klinici Fran Mihaljević. Jako sam ponosan na kliniku. Temeljem inicijative lokalnih epidemiologa, počinje testiranje u Splitu, Osijeku i Rijeci. Postoje brzi, priručni testovi, ali oni se mogu koristiti tek kad postanu vjerodostojni. Talijani su vršili veliki broj testiranja, a vidimo kako to ide. Njemačka radi isto kao i mi. Ne mijenja se taktika koja djeluje. Čitavo vrijeme govorimo da bi se broj oboljelih povećavao da nije tome tako, imali bih veći broj ljudi na respiratorima.

Ponovo je apelirao na građane na samozaštitu i da se mora pridržavati neki osnovni razmak.

- Ljudi se moraju sve više baviti samozaštitom. Vidimo svaki dan da se prilagođavaju ljudi tome.

Upitan kad se može predvidjeti kraj epidemije, Beroš je rekao kako je nemoguće predvidjeti epidemiju te je pozitivno što jenjava epidemija u Kini.

- Ovo nije prva epidemija u povijesti čovječanstva. Svaka epidemija ima svoj uspon, vrhunac i pad. Nadam se da će biti gotova do šestog, sedmog mjeseca. No, pripremamo se za sve.

Ministar je naveo kako je dobro konzumirati voće i povrće, ali da to ne smije biti jedina metoda jačanja imuniteta i da je dobro pridržavati se uputa samoizolacije.

Kazao je da je on vozač taksija da bi imao zaštitnu masku i zamolio svakog od putnika da sjednu najdalje od njega.

- Bez obzira što mi imamo dovoljno testova, mi ne znamo koliko će biti zaraženih i koliko će dugo potrajati epidemija. Treba biti racionalan. Kad je riječ o broju testiranja, direktor Svjetske zdravstvene zemlje naveo je kako je potrebno testirati. No, on nije mislio na Hrvatsku već na afričke zemlje gdje se uopće ne provode testiranja.

Kako je naveo, on očekuje sve više bolesnika ovih dana.

Upitan o smrti muškarca o Istri i je li gotov obdukcijski nalaz, Beroš je kazao: - Mislim da obdukcijski nalaz nije gotov. Do ovog trenutka nije definiran egzaktan uzrok smrti.

Ministar Beroš otkrio je i detalje četvrte faze: - To je nešto što ide u karantenu pojedinih područja. To znači ograničavanje kretanja. Naći ćemo ekvilibrij normalnog načina života i ograničavanja - istaknuo je ministar.

Objasnio je i razliku između gripe i COVID-19.

- Gripa je stoljećima prisutna u ljudskoj populacije. Pa imamo neki mali imunitet koji nam pomaže da lakše podnesemo gripe. Sve godine dolazi novi soj gripe, zbog toga postoji i cjepivo. COVID-19 je novi virus koji se pojavio i nitko na svijetu nije imao imunitet. Sad postoje ljudi koji imaju imunitet.

Komentirao je i optužbe da se vrše određene prijevare s brojem oboljelih i da je u stvarnosti veći broj oboljelih. Istaknuo je kako to nije istina, te da bi se to brzo otkrilo da to nije istina.

- Testiranja se vrši na tri mjesta i bit će na još tri mjesta - otkrio je ministar.

O zaštitnim mjerama

- Mogu li tvrditi da su mjere poduzete na vrijeme? Mogu, temeljem epidemiološke slike. To se i vidi temeljem broja zaraženih. Jesmo li mogli zatvoriti granice? Jesmo, ali to ne bi spriječilo epidemiju. Činjenica što imamo samo 113 oboljelih i to u 25 dana pokazuje dovoljno.

- Čuvajmo sebe jer na taj način čuvajmo druge. Budimo dovoljno odgovorni da usporimo širenje ove epidemije - poručio je ministar.

Podsjećamo, u Hrvatskoj je potvrđeno 8 novih slučajeva zaraze koronavirusom, tako da ih trenutno ima 113, izvijestio je u petak Nacionalni stožer civilne zaštite.

- Prosjek dobi bolesnika je 42,6 godine, a to je ujedno i razlog što je klinička slika najvećeg broja bolesnika dobra. U najvećem broju nema znakova pogoršanja kliničke slike, osim kod jedne osobe koja je na respiratoru, ali i dalje je stabilna - rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za medije.