UŽIVO IZ ATENE Posljednja skupina Boysa izlazi na sud: Uskoro će doznati što im slijedi

Izvanredne mjere sigurnosti provode se prilikom dovođenja hrvatskih državljanina iz zatvora diljem Grčke. Danas je posljednji dan davanja iskaza, nakon čega slijedi odlučivanje o prijedlozima obrane za puštanjem svih pritvorenih iz istražnog zatvora. To može potrajati do Božića, no sam proces suđenja mogao bi početi i za godinu dana. Sudac istrage odlučivat će tko od osumnjičenih eventualno izlazi na slobodu da se brani, a tko ostaje u istražnom zatvoru, koji prema grčkom kaznenom zakonu može trajati 18 mjeseci.

Podsjetimo, svi uhićeni Hrvati u Ateni prilikom prvog ispitivanja u kolovozu iskazali su da nisu krivi za smrt Katsourisa. Večernji list objavio je u utorak dio njihovih iskaza, koje možete pročitati ovdje.

Netom nakon uhićenja zbog tučnjave između Bad Blue Boysa i navijača AEK-a u Grčkoj, navijač Dinama u iskazu je, kako doznajemo, rekao: "U Grčku smo došli organizirano. Sve je dogovoreno u Zagrebu, a komunikacija je išla preko aplikacija. Granice smo prošli normalno, nije bilo nikakvih problema. Sa sobom nismo imali nikakva oružja, niti smo u Atenu došli s namjerom nekoga ubiti." A baš temeljem tih izjava, kako je objavio reporter 24sata, istražitelji su Hrvate optužili za kazneno djelo udruživanja u kriminalnu organizaciju. U kasnijim izjavama navijači su kazali da su došli podržati svoj klub, dok su neki rekli da su došli turistički.

- Ja nisam ni bio na stadionu. Mene su uhitili u hotelu. Nisam sudjelovao u tučnjavi niti sam upoznat s cijelom situacijom. Nemam nikakve veze s tim, a posebno nemam veze s ubojstvom Michalisa - stoji u iskazu jednoga od utamničenih BBB-a koji je istu priču ponovio i nakon prvog ispitivanja u kolovozu.

- U Atenu smo došli podržati naš klub, ali nismo imali namjeru organizirano se potući. Nismo ni znali što se događa. Krenula je tučnjava, bili su tu i brojni grčki navijači. Napali su i nas, morali smo se braniti. Nismo imali namjeru tući se. Ne sjećam se svih detalja dobro jer je bila velika gužva, ljudi su trčali. Nismo znali kuda idemo, samo sam htio pobjeći od svega i tako se spasiti", izjavio je Hrvat.

Dio hrvatskih navijača potvrdio je da je bio kod stadiona u vrijeme "makljaže", ali svi su, kako Večernji list doznaje, poricali da su sudjelovali u ubojstvu navijača AEK-a Michalisa.

Inače, brojnim reporterskim ekipama iz Hrvatske koji prate događaj u Ateni u srijedu bi se trebao obratiti i odvjetnik većine utamničenih BBB-a Kaimenakis, a očekuje se konačno i izjava hrvatskog veleposlanika u Grčkoj Aleksandra Sunka. Neslužbeno se doznaje da je Kaimenakis za svoje branjenike već prije dva tjedna podnio žalbe za puštanje njegovih klijenata iz istražnog zatvora.

