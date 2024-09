VIDEO Peternel nakon burnih izbora: 'Mislim da u Zagrebu praktički više nema članova DP-a'

"Riječ je o jednoj primitivnoj bandi koja je koristeći nevjerojatno lošu zakonodavnu proceduru u Republici Hrvatskoj na divljački način ukrala jednu političku stranku i eutanazirala je", kazao je Igor Peternel u subotu kada su održani unutarstranački izbori u Domovinskom pokretu. Peternel, koji je bio kandidat za dopredsjednika stranke, istaknuo je: "Ja s tim ljudima više ne želim imati nikakve veze". Danas u studiju Večernji TV-a komentira burne izbore te svoje sljedeće poteze.

Vidjeli smo tijekom vikenda zaista buran raskol jedne stranke. Nakon što ste prespavali i započeli prvi radni dan, koji su planovi, što dalje?

Ja nisam od onih koji će misliti drugačije nakon dan, dva, kad se stišaju strasti. Mislim jednako kao što sam mislio kad sam ulazio u tu prostoriju i kad sam iz nje izašao. Znao da će tu doći do pokušaja krađe, ali nisam samo znao hoće li oni u tome uspjeti. Uspjeli su i to je u redu. Ovdje imate jednu skupinu ljudi koja je naknadno ušla u stranku iz HDZ-a. Dakle, iz HDZ a su ušli u ovu stranku i sad su je jednostavno brutalno osvojili. Očigledno se s time ne slaže članstvo. Zato su u članstvu onemogućili da komentira. Dakle, događaju se masovna ispisivanja. Mislim da u Zagrebu više praktički nema ni članova Domovinskog pokreta. Nezabilježen je, mislim, u kratkoj demokratskoj povijesti Hrvatske ovakav skandal, gdje je praktički jedna stranka ostala bez članstva u roku od 24 sata. I to pokazuje da bismo svi skupa trebali zapravo prestati sada razmišljati o Domovinskom pokretu kao takvom i zapitati se kakav je to efekt. Što to znači? Kako je moguće da jedna parlamentarna stranka ostane bez članstva u roku od 24 sata?

Je li se to zaista dogodilo?

Ja vam to ne mogu dokazati.

Penava, naime, tvrdi da mu se javljaju mnogi kojima je žao što ste ih vi zaveli...

Ja vam mogu reći za Zagreb, gdje sam bio predsjednik podružnice i gdje imam određeni uvid. Praktički su svi odstupili i željni su pristupiti novoj platformi koja bi se napravila. Mislim da su Penavi ostali vjerni predsjednici tri od sedamnaest ogranaka gradskih četvrti. Od ta tri u jednom je njegova tajnica, ali i tu je članstvo nezadovoljno.

Vratimo se još malo na subotu. Teške riječi su padale i tijekom kampanje, ali i toga dana. Kad ste izlazili, upotrijebili ste termin "smeća" i "primitivci". Jeste li rekli da su smeća?

Jesam, rekao sam im. Ne možete s ljudima koji rade ovo što rade razgovarati o Carnotovom kružnom procesu ili o Newtonovim zakonima.

Znači, nije vam žao?

Ni najmanje mi nije žao. Vi morate upotrijebiti one riječi koje su adekvatne da opišu situaciju u datom trenutku. Ja sam svašta u životu vidio. I predviđao sam svakakve scenarije za tu subotu. Ali ni u mom maštovitom mozgu nije moglo uopće se predvidjeti situacija da bi netko 2024. između dva ili više kandidata ponudio javno glasovanje. U prostoriju u koju ste doveli praktički ucijenjene ljude. Jer svi ti ljudi koji su tamo bili imaju neke poveznice. Ili im brat radi u vukovarskom gradskom poduzeću, ili ima veze s HERA-om, ili će se javljati na natječaje. Uostalom, i da nema, ti ljudi se ne žele zamjerati predstavnicima izvršne vlasti, bilo vukovarske, tri ministra... Stavljate te ljude u nemoguću situaciju. Zato su ljudi i izmislili tajno glasanje, da bi se moglo glasovati prema savjesti.

Dobro, ali oni su ideju javnog glasanja dobili nakon što je Mario Radić rekao da sumnja u način prebrojavanja glasova, ako bi bilo tajno. Jedna stvar vodila je drugoj. Penavin prigovor vama bio je da ste znali da ćete izgubiti pa ste izmišljali sve žive i nežive razloge.

Ne. Ja tvrdim i potpuno sam u to siguran, naravno vi ćete reći da nemam za to dokaza i nemam, ja tvrdim da sigurno na tajnom glasanju ne bi. I Penava to zna. Sad ću vam reći i zašto. Nije bio čak niti siguran da ukoliko se glasa o našem amandmanu da se prijeđe na tajno glasanje, da taj amandman neće proći. On je znao da na tajnom glasanju vjerojatno nema većinu i bojao se toga. To što se u subotu dogodilo, to nije normalno. Da se to dogodilo u nekakvoj seoskoj zadruzi berača gljiva, onda možemo još zažmiriti, iako je i to problem. To se dogodilo u parlamentarnoj stranci koja sudjeluje u vlasti, u prostoriji su sjedila tri ministra. Nije to zezancija, ljudi moji.

Što će se dalje događati u Saboru? Što planirate vi koji odlazite iz Domovinskog pokreta?

Što će biti sa saborskom većinom, to nije moja briga. Ja sam pokazao da stojim iza onoga u što vjerujem da je pravedno. Ne može mi nitko reći da sam ja oportunist. Vrlo dobro se znalo da će ova ekipa pokušati na sve moguće načine ostaviti stranku u svom posjedu. Ja sam imao sve moguće blagodati u Saboru, mogao sam ostati s njima, nitko mi ništa ne bi radio, još bi bili zadovoljni jer ne bi dobili na suprotnoj strani nekoga tko će uvijek sve reći medijima. I mogao sam zadržati svoj komfor. Ja sam rekao - nema šanse.

Jeste li već napisali pismo ostavke na mjesto predsjednika kluba zastupnika?

Nisam formalizirao, ali samim time što sam javno izjavio da nisam više član, mislim da je to jasno.

Kako to osnivanje nove stranke može izgledati? I ne bojite li se da je svatko, tko se odvajao od neke stranke i išao u "čistu" ili "autohtonu" verziju te stranke, zapravo izmrvio podršku i toj stranci i sebi samome. Ima li tu budućnosti za vas?

Odlično ste to pitali. Ako ste primijetili, Penava u svakom intervjuu ne priča o svojoj budućnosti, ne priča kako je ponosan što je predsjednik strane. Priča kako ćemo mi postati politički marginalci. Zašto? Zato što gospodin Penava vrlo dobro zna da je samim ulaskom u ovakvu vladu izdao volju birača i da je ta stranka politički gotova. Ona politički više ne postoji. Nema niti jednog jedinog razloga da bi netko sklon HDZ-u ne glasao za HDZ nego za gospodina Penavu. Niti ima razloga da bi netko tko želi neku alternativnu politiku, koja se do svibnja tumačila u DP-u, ikad više glasao za gospodina Penavu. Jer zna da tu politiku više ne provodi samim time što sjedi u Vladi koja podržava, ne znam, Višnju Ljubičić za pravobraniteljicu. Koja proganja dečke koji su pjevali u Imotskom, a ne proganja ekipu koja je pjevala u Splitu. To je svima jasno.

Ako ću postati politički marginalac, to me ne smeta. Znam da sam probao nešto promijeniti i ponuditi. Ako građani to žele, super. Ako ne žele, opet super. Zašto mislim da se to neće dogoditi? Jer nije gospodin Penava osnivao stranku, pa sam mu se ja pridružio, nego smo mi osnivali stranku. Mi koji smo otišli, i vidjeli da je gospodin Penava ukrao tu stranku i da je vodi u krivom smjeru. Mi ćemo samo osnovati ponovno ono što smo već osnovali.

Kako bi se to zvalo?

Ne znam još kako će se zvati, mislim da će biti moderniji naziv. Dakle, osnovat ćemo ono za što političkog prostora postoji. Prostora suverenizmu, antisorošizmu, politikama koje ne vide rodnu ideologiju u svom sadržaju. To su takozvane desne teme koje svugdje imaju svoj prostor. I ako se bude išlo na ponovno okrupljivanje, na jednu širu platformu, to je osuđeno na uspjeh. Gospodin Radić je pokazao da ima prostora, kad je inicirao osnutak prvog Domovinskoga pokreta, pa onda možemo reći i ovog kolokvijalno drugog. Pokazao je da medijske potpore može biti za takve teme. I ako se to napravi kvalitetno, ako se to napravi s kvalitetnim inkubatorom novih kadrova, ja ne vidim uopće načina kako to ne bi uspjelo.

A ako se i Domovinski pokret s Penavom na čelu zadrži u istim tim okvirima i vodi istu takvu politiku, želi isti taj prostor zadržati, ima li prostora za dvije takve stranke? Da ne spominjemo i Most…

- Kada bi Domovinski pokret sve to radio, onda bi vaše pitanje bilo na mjestu, ja bih se mogao složiti da sam onda skeptičan prema novoj političkoj opciji. Ali Domovinski pokret je pokazao već na samom startu, ulaskom u tu vlast, da se neće suprotstavljati niti jednoj ključnoj stvari. Ne postoji ključnija stvar od ulaska gospodina Pupovca iz kvote vladajuće većine. Dakle, gospodin Penava je meni rekao otvoreno: možeš komunicirati da koalicijski sporazum više ne postoji ukoliko Pupovac bude izglasan glasovima HDZ-a i SDP-a za predsjednika odbora.

To vam je direktno rekao?

- Direktno. Ja sam preozbiljan da bih ja kao predsjednik Kluba zastupnika došao s tako teškom izjavom pred medije, a da to nije rečeno na vrhu, od samog vrha stranke.

I poslije? Što vam je rekao poslije?

- I poslije toga je on promijenio priču i rekao: ponekad se mora malo i odstupiti, dogovorili smo, ne znam, počeo je spominjati Šoškočanina… Ja vas pitam kako uopće Šoškočanina možete spominjati. Kakav vam je to partner i kakva je to Vlada ako vi trampite Pupovca za Šoškočanina? Dakle, zašto je uopće potrebno sa svojim partnerom 2024. pregovarati o tome da nešto takvo kao što je spomenik Šoškočaninu ne bi trebalo postojati. Ili da bi se trebalo otvoriti muzej komunističkih žrtava. Kako je moguće da uopće oko toga moraš pregovarati za dozvolu.

Domovinski pokret je jednostavno kapitulirao. Ako ti kao stranka Domovinski pokret dozvoliš da tvoj partner ključne ideološke teme izglasava sa SDP-om, a ti se praviš da to nije bitno, nego drugi dan opet smo si dobri, onda ja postavljam pitanje zašto si ti koalicijski partner? Domovinski pokret se pretvorio u pudlicu. I mi, koji smo sada otišli, to ne želimo. To je ključ, to je nukleus svih sukoba i mislim da zato postoji potreba za jednom takvom strankom. Hoće li ona uspjeti? Ja tvrdim da će uspjeti.

Koliko brzo planirate ići u osnivanje nove stranke?

Ako hoćete, ići u novu stranku, vi morate imati pogodne teme, morate imati pogodan politički prostor i morate inicijalno imati ljude i novac. Mi sve to imamo.

Imali ste prigovore na navodne Penavine planove da možda podrži Zorana Milanovića u utrci za drugi mandat. To je isto bio jedan kamen spoticanja. Vjerujete li zaista da Penava ima tu ideju? I da ima neku bliskost koju je izgradio sa Zoranom Milanovićem, dok je Milanović predsjednik? Često je Milanović dolazio u Vukovar, dijelio je i odličja nekim ljudima s kojima se ranije kao premijer sukobljavao. Vidite li zaista da Penava ima neki dublji, da ne kažem intimniji, ali prijateljski odnos s Milanovićem? Ili ne?

Vi ste prvi novinar koji je postavio ključno pitanje. Ne mogu sad lagati i reći da smo mi u Domovinskom pokretu na tijelima raspravljali o podršci Milanoviću. Dakle, to nismo. Ali da tu upravo postoji to - da gospodin Penava ima privatan dobar odnos sa gospodinom predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, s kojim se često druži, koji dolazi u Vukovar, kojem on dolazi kao jedini viđeniji političar sad ovo ljeto na prijem, i da je zbog toga tu uvijek nekakav nedostatak odmaka od politike i od nekih priča o podršci Zoranu Milanoviću - to je istina. Dakle, gospodin Penava sasvim sigurno ima privatne simpatije prema gospodinu predsjedniku Republike i to ga priječi u tome da kao predsjednik jedne suverenističke desne stranke otvoreno kaže da Zoran Milanović nije kandidat kojeg ta stranka može podržati. Ali to više nije moj problem.