Užas u Srbiji: Mladić (22) hicima iz puške ubio troje članova obitelji pa se predao policiji

Miloš (81), njegova supruga Sarajevka (83) i njihov sin Predrag (60) ubijeni su hicima iz lovačke puške 6. lipnja u obiteljskoj kući u Knjaževcu, na istoku Srbije. Zbog trostrukog ubojstva uhićen je Predragov sin Aleksa (22). Po nalogu Višeg javnog tužiteljstva, tijela ubijenih prebačena su na Institut za sudsku medicinu. Obdukcijom je potvrđeno kako su sve tri osobe ubijene hicem u glavu.

“Osim rane na glavi od vatrenog oružja, na tijelima preminulih osoba nisu pronađene druge ozljede. Utvrđeno je da su njihove rane nanesene iz neposredne blizine", naveli su izvori upoznati sa slučajem za portal Nova.rs. Uz to, dodali su kako rane ukazuju na to da je riječ o hladnokrvnom i planiranom zločinu.

Prema riječima svjedoka, mladić je nakon strašnog zločina izašao iz kuće i rekao susjedima da pozovu policiju. Bez pružanja otpora predao se policiji, a susjedima je kazao kako se više nije mogao brinuti o članovima obitelji s obzirom na to da su bili teško bolesni. Susjede je šokiralo trostruko ubojstvo s obzirom na to da smatrali da je Aleksa uzoran mladić. Također, kazali su kako su Miloš i Predrag bili bolesni, ali Sarajevka nije.

VEZANI ČLANCI:

"Za Aleksu mogu reći da je super dečko, završio je školu i znam da je privatno nešto radio. Viđao sam ga svaki dan, nikad se nije žalio na svoju obitelj", istaknuo je susjed te dodao: "Još sam u šoku. U toj kući novac sigurno nije bio problem, oni su povratnici iz inozemstva, nikad im ništa nije falilo".

Više javno tužiteljstvo u Zaječaru priopćilo je da je osumnjičeni Aleksa ispitan te da se tereti za teško ubojstvo tri člana svoje obitelji. On je priznao počinjenje kaznenog djela, no nije htio detaljnije iznositi svoju obranu, jer je, kako je naveo, bio pod velikim stresom. Tužiteljstvo navodi i kako mu je određen pritvor do 30 dana.

​​​​