Uz ovu aplikaciju doznajte koje epidemiološke mjere su na snazi u vašoj županiji

Vodeća srednjoeuropska tvrtka na polju geoinformacijskih rješenja, GDi, nakon Koronavirus portala razvila je još jedan koristan alat - hrvatski 'COVID-19 Zone fiender' odnosno ArcGIS aplikaciju koja omogućuje građanima da se brzo i jednostavno informiraju o epidemiološkim mjerama koje su na snazi u njihovoj županiji.

- Aplikacija je jednostavna za korištenje, radi na svim mobilnim uređajima i sve što građani trebaju učiniti je kliknuti svoju poziciju na interaktivnoj karti ili upisati svoju adresu i dobiti će pregled trenutno važećih epidemioloških mjera za svoju županiju - naglašava Andrej Lončarić, član uprave GDi-ja, te dodaje:

- Danas kada je važnije nego ikad da svi građani budu odgovorni i solidarni u borbi protiv epidemije, važno je da budu dobro i kvalitetno informirani. Nadamo se da će ova aplikacija pripomoći ostvarivanju tog cilja.

iFrames are not supported on this page.

Aplikacija je kreirana po uzoru na onu za područje New Yorka koja korisnicima omogućuje pretragu podataka i prema kvartovima.

Kao društveno odgovorna tvrtka GDi je od početka COVID-19 krize aktivno radila na informiranju javnosti kroz već spomenuti GDi Koronavirus portal.

- Korištenjem službenih podataka Vlade i najmodernije ArcGIS geoinformacijske tehnologije omogućili smo javnosti da na brz, jednostavan i digitalnom dobu primjeren način dobije sve informacije o stanju COVID-19 epidemije u Hrvatskoj, regiji i svijetu kroz prostornu perspektivu - kaže Lončarić.

Kako je pojasnio Lončarić, lokacija je izuzetno bitna za krizno upravljanje jer 85 posto svih informacija ima svoju lokacijsku komponentu.

– U doba koronavirusa zanima nas gdje su bolnice, karantene, ljudi u samoizolaciji, gdje su oboljeli, jesu li kod kuće, gdje rade, gdje stanuju. Bitno je znati gdje je kritična infrastruktura ili gdje su prometnice, mjesta javnih okupljanja... – ističe Lončarić i dodaje:

– Da bismo dobili pravi alat, sve te informacije razdvajamo po slojevima pa potom slažemo poput sendviča. Kada ih povežemo i integriramo, dobivamo informacijska rješenja i upravo to je ono čime se mi bavimo.