Uvoz hrane u siječnju manji za 10,2%, vanjskotrgovinski deficit smanjen za 31,9%

Vanjskotrgovinski deficit u razmjeni poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u siječnju je u odnosu na isto razdoblje lanjske godine smanjen za 31,9% te iznosi 61,4 milijuna eura, privremeni su podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Vrijednost izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda povećana je za 1,1%, tj. za 1,9 milijuna eura, na 175,9 milijuna, a vrijednost uvoza smanjena je za 10,2 % ili za 26,9 milijuna eura te iznosi 237,3 milijuna eura.

Najznačajnije promjene vrijednosti izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za siječanj 2021. u odnosu na siječanj prošle godine odnose se na rast izvoza žitarica za 3,4 milijuna eura, rast izvoza živih životinja za 2,6 milijuna, rast izvoza masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvoda njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjskih ili biljnih voskova za 2,1 milijun eura, rast izvoza jestivog voća i orašastih plodova; kore agruma ili dinja i lubenica za 1,9 milijuna te rast izvoza jestivog povrća, pojedinih korijena i gomolja za 1,3 milijuna eura.

Najveći pad vrijednosti uvoza zabilježen je kod mesa i jestivih klaoničkih proizvoda za 7,5 milijuna eura, dok je najveći pad vrijednosti izvoza za isto razdoblje zabilježen kod riba i rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka za 3,8 milijuna eura, navodi DZS.

"Kvantitativni pokazatelji su pozitivni i pokazuju da se krećemo u dobrom smjeru, no sama struktura vanjsko-trgovinske razmjene poljoprivredno- prehrambenih proizvoda upućuje da su najznačajniji proizvodi u izvozu oni niske dohodovne vrijednosti. U strategiji razvoja poljoprivrede do 2030. definiran je cilj jačanja proizvodnje proizvoda dodane vrijednosti te, naravno, i jačanja izvoza takvih proizvoda, a što će dovesti do dodatnog i ubrzanog rasta vrijednosti poljoprivredne proizvodnje te smanjenja vanjsko-trgovinskog deficita odnosno povećanja vrijednosti izvoza", kazala je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.