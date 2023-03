Uvodi li Visoki prekršajni sud cenzuru neugodnih kritika sudbene vlasti!?

Ni novinarima nije ugodno kad netko svoje neslaganje s iznesenim stavom izrazi opaskom "novinaru, koliko su te platili". Ali, kakva bi to bila demokracija kad se na skorašnjem prosvjedu udruge Franak ne bi smio nositi transparent: "Je li se premijer Plenković prodao bankarima?", ili na skupu podrške Ukrajini: "Je li se predsjednik Milanović prodao Rusima?". Mnogi bi se čudili zašto upitne, a ne izjavne rečenice. Ali, nekoć slavni atletičar, od 1981. hrvatski rekorder na 200 i 400 metara, Željko Knapić kažnjen je sa 600 kuna jer je ispred Županijskog suda u Varaždinu držao transparent "Pintarić Zdravko sudac prodao se da ili ne?". Osuđen je po zakonu iz 1977. s kojim se 46 godina uspostavlja javni red i mir, kako nekoć u komunizmu, tako i u demokraciji. Počinio je prekršaj: "tko omalovažava ili vrijeđa državne organe odnosno službene osobe prilikom vršenja ili u vezi s vršenjem službe ili njihova zakonita naređenja", za koji je kazna 20 do 100 eura ili do 30 dana zatvora.