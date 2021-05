Uvjerljivo pobijedila SDSS: 'Bit ću uporna za Glinu, nije izbor hoću li platiti elaborat ili jesti'

Ono što se dogodilo u nedjelju u “maloj” Glini može se praktički usporediti s onim što se dogodilo u “velikima“ Zagrebu i Splitu – građani su jasno pokazali da žele promjenu. S tim da su u Glini u drugi krug ušla dva mlada i neovisna kandidata, a HDZ ispao iz igre. Koliki je to potop za HDZ u ovome gradu, pokazuje činjenica da je HDZ-ov Stjepan Kostanjević uvjerljivo slavio prije četiri godine u prvom krugu s osvojenih 54 posto glasova, a ovaj put je tek treći s potporom od 27,8%. U drugi krug će tako neovisni Ivan Janković i Radomir Lončarević. No, još je jedna stranka doživjela potop.

Neovisna aktualna dogradonačelnica iz redova srpske nacionalne manjine pobijedila je opet dobivši 786 glasova dok je kandidatkinja SDSS-a ostala na 118 glasova. Prije četiri godine Branka Bakšić osvojila je 329, što je jasan znak da su birači nagradili njezinu iznimnu aktivnost u humanitarnim akcijama nakon potresa 29. prosinca.

Neovisni kandidati idu u drugi krug dok ste vi uvjerljivo slavili protiv SDSS-a u izborima za dogradonačelnicu iz redova srpske nacionalne manjine. Vaša neovisna lista treća je snaga u Vijeću. SDSS neće imati vijećnika kao do sada. Je li i vas iznenadio toliki potop HDZ-a i SDSS-a u Glini? Koji je razlog tome?

Nije me iznenadilo, nama koji smo svakodnevno na terenu, neovisno o izborima i kampanjama, bilo je jasno da ljudi nisu zadovoljni načinom na koji je bivši gradonačelnik upravljao gradom. I godinama slušam od susjeda, prijatelja, sugrađana da se to mora promijeniti, a to su svojim glasovima sada i napravili. Meni je jako drago i ponosna sam da je moja lista napravila dobar rezultat i da su me ljudi opet odabrali za dogradonačelnicu. Ljudi znaju i mene i moje suradnike koji su bili na listi, mi smo redovito kod njih u kući, obilazimo teren, popijemo kavu, dijelimo ono dobro, ali i loše. I imamo isti cilj – napraviti Glinu ljepšim mjestom za život.

Ne mogu sada reći koliki je doprinos toga, ali očigledno je da se u Glini nije napravilo dovoljno za ljude, za njihove obitelji, kuće, za normalizaciju života. Sve vrijeme ponavljam da se obnova mora ubrzati, ljudi će nam se odseliti i neće više nikoga biti na ovom području. Isto tako, i Vlada i Sabor i tko god bude novi gradonačelnik moraju se bolje upoznati s problemima na terenu. Primjerice, država nudi refundacije za neke troškove koji su nužni u procesu rušenja ili obnove, a ne pitaju se odakle će ti ljudi uopće platiti za taj trošak za početak? Od svojih mirovina koje iznose nekoliko stotina kuna neće sigurno, ne mogu. Ljudi doslovno moraju birati hoće li platiti elaborat ili jesti nešto taj mjesec. To je jako teška situacija i porazno za sve nas. Potres je dodatno pogoršao već ionako tešku situaciju, ali ja ću nastaviti biti dosadna i kucati na vrata svih onih koji mogu ubrzati taj proces obnove i donijeti odluke koje su zaista usmjerene na naše ljude.



Kako sada dalje? Kako ćete se postaviti u Vijeću nakon drugog kruga izbora za gradonačelnika?

Kao nezavisna lista, zajedno s ostatkom moje ekipe koja je ušla u vijeće i nastavit ćemo raditi ono što smo radili dosad – pomagati ljudima i boriti se za bolju, ljepšu, sretniju Glinu.



Vjerujete li da će od 1. lipnja u Gini uslijediti bolja vremena?

Teško pitanje, ali mogu reći da vjerujem i znam da ću zajedno sa svojim ostalim vijećnicima učiniti sve da to tako i bude.

Zašto su puštali da ljudi žive bez struje i vode, morate pitati njih, ali očito je da su ih naši sugrađani kaznili i poslali poruku da ne mogu i ne žele više tako živjeti. Ja se samo nadam da su tu poruku sada shvatili svi koji su dio gradske i nacionalne politike i da će sve napore usmjeriti na to da ljudima spojimo struju i vodu, obnovimo krov nad glavom, sagradimo nove kuće i omogućimo da svi u Glini i okolnim selima žive bolje. To nije pitanje koje bi trebalo biti predmet političkih prepucavanja, nego preduvjet za stvaranje budućnosti na ovom području.



Znamo da je sada ovom području najvažnija obnova, ali i kompletna revitalizacija područja, pogotovo gospodarska kako bi se zadržao narod. Kako ide obnova? Kako ste zadovoljni tijekom obnove i pripremama za obnovu? Vjerujete li da će biti provedena gospodarska revitalizacija i da nije kasno da se spriječi daljnja demografska katastrofa tog područja jer je, primjerice, u samo četiri godine u Glini čak 9,78 posto manje birača?

Naravno da nisam zadovoljna, pa dođite na teren i pogledajte – ljudi još uvijek žive u kontejnerima, nema struje, nemaju nikakvu informaciju što i kako će se uopće raditi. I to će sigurno pridonijeti iseljavanju, a što me posebno rastužuje i zato sam najavila da ću se, osim samim procesom obnove, baviti posebno mladima i poduzetnicima. Moramo osigurati nova radna mjesta, pomoći ljudima da se zaposle, da pokrenu poslove na ovom području. To, uz brži i efikasniji proces obnove, može potaknuti neke od naših ljudi da ostanu ili da se vrate – zaključila je Branka Bakšić.

Debitant Janković favorit za novoga gradonačelnika

Za poziciju gradonačelnika borit će se nezavisni Ivan Janković koji je osvojio 38,56% glasova te nezavisni Radomir Lončarević koji je osvojio 30,73% glasova u prvom krugu. Dok se R. Lončarević kandidirao i 2017., Ivanu Jankoviću ovo je prvi ulazak u politiku, potaknut potresom. U Vijeću je najjača lista Ivana Jankovića, pa slijede HDZ, NL Branke Bakšić i NL R. Lončarević.

