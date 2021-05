Brezovica ostala utvrda. Vjerni su i Kozari putevi, ali Bok je 365 izgubio

Pomeli su konkurenciju jednako kao što je prije četiri godine to učinila stranka pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. Možemo! je “potukao” svoje oponente i na najnižim razinama mjesne samouprave, od mjesnih odbora pa do gradskih četvrti. Točnije, prvi su u 16 od 17 gradskih četvrti, a najbolji rezultat postigli su u Donjem gradu (53,34 posto), gdje je nositelj liste glumac Vilim Matula i četvrti Trešnjevka – sjever (51,83 posto), gdje je na čelu liste bio sam Tomislav Tomašević.

Blizu pedeset posto bili su i u GČ Gornji grad – Medveščak, gdje listu nosi glumica Urša Raukar – Gamulin, a najslabiji rezultat ostvarili su u Brezovici (13,43 posto), jedinoj četvrti koja je ostala utvrda stranke pokojnog gradonačelnika.



Pali i na treće mjesto



Nositeljica liste iz redova BM365 Marina Pucević ujedno je i jedina šefica četvrti koja će vjerojatno uspjeti i zadržati tu poziciju. Većina će ipak ostati u vijeću, poput HDZ-ova Josipa Jelića s Črnomerca koji je druga opcija nakon Možemo! ili onih dugovječnih – Dragana Vučića iz Peščenice – Žitnjak koji je treći po redu s 12,88 posto te Jadranka Baturića s 9,56%.

Neki su se “smjestili” u mjesne odbore unutar svojih GČ, poput Mate Bartoluccija, donedavnog šefa Trnja ili Milenka Arapovića iz Novog Zagreba – istok. Dobro je prošao Krešimir Kompesak, donedavni predsjednik Podsljemena, koji se odlučio okušati kao nezavisni, za razliku od prošlih izbora kad je nosio Bandićevu listu – s 21,16 posto od nositelja liste Možemo! u toj gradskoj četvrti lošiji je tek za 7,68 posto glasova. U vijeće GČ Novi Zagreb-istok ući će i bivši Skupštinar SDP-a Matej Mišić, a za ulazak u MO Gornje Vrapče izborio se i DJ Vinko Lalek iz HSP-a, koji je postao popularan zbog obećanja da će vratiti bankomat.

U nekim tradicionalno “Bandićevim dijelovima grada” s njegovom smrti, kako se pokazalo, stranka mu je izgubila potporu, poput Sesveta, gdje su druga opcija, dok su na Peščenici – Žitnjak pali i na treće mjesto, a ispred su HDZ s koalicijskim partnerima te Možemo!. Ta je platforma dobila čak i u Novom Jelkovcu, naselju koje je podigao Bandić, a najbolji su bili i u mjesnom odboru Kozari bok.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 17.05.2021.Zagreb-Na lokalnim izborima stranka Mozemo postigla je odlican rezultat u cetvrti Kozari bok Photo: Zeljko Hladika/Pixsell

Antoniju Komazlić, nositeljicu liste koja je sa 179 glasova odnijela pobjedu, uspjeh u kvartu veseli.

Prvi će potezi ovoj profesorici španjolskog jezika i sociologinji, kaže, biti provedba urbane sanacije neplanskih naselja, uvođenje kanalizacijske mreže, izgradnja zgrade u kojoj će se nalaziti ambulanta i kulturni centar te integracija Roma u društvo. U susjednim Kozari putevima Bandićeva stranka još uvijek je prva, dok je Možemo! osvojio treće mjesto s 315 glasova. Ne čudi to A. Komazlić, jer, kako kaže, Kozari bok i Kozari putevi dva su bratska, ali različita naselja.

– Kozari bok nije rastao od 80-ih, za razliku od Puteva koji se neplanski šire od 90-ih. Nedostajala im je osnovna infrastruktura i pokojni je gradonačelnik tu vidio plodno tlo za svoj način upravljanja – govori A. Komazlić. Nositeljica liste Možemo! iz Puteva, filmska snimateljica i fotografkinja Nives Milješić i njezina kolegica Kristina Marijić Knežević koja je također na listi slažu se da za te kvartove dolaze bolji dani. Mlada majka Kristina u politiku je ušla jer želi promjene.

– Želim da više nemamo zebre koje ne vode nikamo i smrdljivu kanalizaciju bez sifona. Sve su to male stvari koje čine veliki problem – govori.

Njihova susjeda Gordana Pejić prije dvadeset godina u Boku i Putevima je s Milanom Bandićem osnivala prve SDP-ove ogranke. Baš u njezinu dvorištu održala se ona legendarna sjednica gradskog poglavarstva. Za ovakav za ovakav rezultat, krivca vidi u vodstvu svoje stranke.

– Pozdravljam pobjedu Možemo!, no njihov je uspjeh rezultat nezadovoljstva građana SDP-om – kaže.



Uspjeli i kvartovski ljudi



Generalno gledajući, u većini četvrti i mjesnih odbora druga je opcija HDZ, a potom slijede SDP i Domovinski pokret, ovisno o dijelovima grada. Na istoku je tako, primjerice, DP ispred SDP-a i BM 365, što se može protumačiti da su Bandićevi birači odlučili zaokružiti stranku Miroslava Škore. U nekim mjesnim odborima Zagrepčani su prepoznali svoje susjede koji su im bili spremni pomoću pa su tako, primjerice, u Markuševcu premoćno glasali za Tomislava Antolovića, koji je dobio 1027 glasova, trostruko više nego 2017. Antolović se istaknuo svojim volontiranjem nakon potresa u Zagrebu i Petrinji, isto kao i Ivica Zadro, stanovnik Oporovca čija je nezavisna lista dobila najviše glasova – njih 330.

– Mislim da tu nije stvar toliko do potresa, jer me ljudi znaju već 30 godina iz drugih priča. I znaju da me žulja što se 100 metara pločnika ne može asfaltirati zbog imovinsko-pravnih odnosa, što se igralište dva puta obnavljalo iako je nedavno napravljeno – objašnjava Zadro.

Građanska inicijativa “Ne damo Donju Dubravu” također je zabilježila velik uspjeh pa su dobili mandate i u gradskoj četvrti te nekoliko mjesnih odbora, a ekipa koja sebe zove “Mladi za Brezovicu” u istoimenom je mjesnom odboru “ulovila” najviše glasova.