Premantura: Usred noći provalnik upao u apartman i opljačkao ih, vlasnik ih potom izbacio na ulicu

Hrvatica koja živi u Irskoj dugo će pamtiti ljetovanje u Puli, ali ne po dobrom. Dok je spavala sa svojom maloljetnom kćeri, provalnik je ušao u apartman i ukrao im novac, dokumente i mobitel, pišu vijesti.hr.

Ono što ju je još više šokiralo bila je reakcija vlasnika apartmana koji ih je, bez dokumenata i novca, izbacio na ulicu.

– Spavala sam i uletio je u apartman. Uzeo mobitel, pokupio je ruksak, od male hlače i kroz balkonska vrata je izletio van – ispričala je Žana Kondres. Dogodilo se to u Premanturi pokraj Pule.

– Najgori mi je osjećaj da je meni i mojoj maloljetnoj kćeri iznad glave bio netko po noći, u 4 ili 5 sati ujutro, dok sam spavala. Da smo se slučajno probudile u tom trenutku, tko zna što bi bio spreman napraviti – dodala je.

Vlasnika apartmana, talijanskog državljanina, zamolile su za povrat novca, zbog neugodnosti i smještaj do idućeg četvrtka, kada će dobiti nove dokumente kojima se mogu vratiti u Irsku.

– Ima praznih apartmana i mogao mi je bez problema izaći ususret, ali eto nije. Kasnije sam ih još zvala da ih zamolim jer nemam kuda. Više mi se ne javljaju. Znači, ta tajnica više uopće ne diže telefonsku slušalicu – kazala je Kondres.

Razočarala ju je i policija.

– Inspektor nije došao do recepcije i nije tražio ključ da se otključa apartman jer naš recepcionar nije uopće znao da je čovjek bio tamo. Znači, ja kad sam zvala policiju, oni su rekli da je ta stvar za njih završena, i da je to to – rekla je Hrvatica koju je ovaj slučaj podsjetio zašto je otišla iz Hrvatske.