UŽIVO Capak: Mi nismo zaprimili nikakvu obavijest o smrti 8 osoba nakon dvije doze. To je nedopustivo

Broj novozaraženih u Hrvatskoj i dalje je zadovoljavajući. U posljednja 24 sata zabilježeno je 87 novih slučajeva zaraze te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 612. Među njima je 115 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 4 pacijenta. Nema zabilježenih preminulih slučajeva, izvijestio je Stožer. Kako je i najavio ministar Davor Božinović prošli put na presici Stožera, danas se presica održava bez maski. Svi prisutni su imali Covid potvrde.

Podsjetimo, na snazi je nova odluka o maskama. Više se ne moraju nositi tamo gdje svi imaju Covid potvrdu. Ministar Davor Božinović je na početku presice pozvao sve da skinu maske i rekao da se ovim činom pokazuje da se može iskontrolirati situacija. "Sustav je efikasan, a činjenica je da ako bilo tko od nas ne bi ispunjavao uvjete mi bi morali voditi presicu da svi imaju maske", kazao je Božinović. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da u odnosu na prošli tjedan, u ovom tjednu imamo porast od 6,7 posto. Incidencija nam je 28, 4, a najviša je u Zadarskoj. Po incidenciji smo na 12. mjestu među zemljama EU.

Osobe umrle nakon dvije doze cjepiva

"Jučer je kolegica liječnica iz Dubrava izašla s podatkom o osam smrti kod osoba koje su primile dvije doze cjepiva. HZJZ do jučer nije zaprimio nikakvu obavijest o tome, pismenu niti usmenu, što smatramo da je nedogovorno i nedopustivo. HZJZ je prije dosta vremena objavio podatke o hospitaliziranima i umrlima. Analiza je napravljena 25.5. za bazu podataka do 19.5. Tada što smo danas provjerili mi nismo imali niti jednu smrt evidentiranu cijepljenih s dvije doze ili jednom dozom", kazao je Capak. "Za očekivati je je da ima i osoba koje su umrle od Covida, to se u Zavodu analizira i izaći ćemo s tim podacima", dodao je.

Capak je rekao da postoji mogućnost da u drugim bolnicama ima još osoba koje su oboljele od Covida i nakon dvije doze preminule. Dodao je da se rade analize i da će javnost obavijestiti. "Ono što vam mogu preliminarno reći dobili smo podatke da tri osobe od tih osam nisu prijavljene kao smrt od Covida", kazao je.

Markotić je također rekla da u Klinici za infektivne bolesti provjeravaju, nakon jučerašnje informacije dokumentaciju i da će idući tjedan dati točnu informaciju.

Ministar zdravstva Vili Beroš je rekao da je zatražio izvješće. Dodao je da su to bile osobe koje su imale više komorbiditeta i da su bile jako bolesne. Primjerice imale su dvostruku transplantaciju, moždani udar, dijabetes, gangrenu... "Kod njih su bile prisutne te bolesti. Ostaje činjenica da se jedino retrogradno mogu donositi zaključci", kazao je Beroš.

Capak je dodao da su analizom željeli provjeriti kakav je situacija nakon cijepljenja u broju hospitaliziranih i umrlih. "Ako ništa drugo trebali su prijaviti nesupjeh cijepljenja", kazao je na pitanje kako to da bolnice nisu, ako je bilo smrti, nakon cijepljenja to prijavile. Ponovio je da je od osam ljudi, kod tri osobe bio drugi uzrok smrti iako su bili Covid pozitivni.

Delta soj

Alemka Markotić kazala je kako nova izvješća potvrđuju da delta-soj preuzima dominaciju u Europi. "Očekuje se da će potpuno zavladati Europom negdje do kraja 8. mjeseca, a možda i prije"m kazala je.

"U ovom trenutku delta varijanta se iznimno brzo širi među mlađom populacijom, a razlog je putovanja i njihove aktivnosti u ovo doba godine", kazala je Alemka Markotić. U Španjolskoj je najviše inficiranih među mladima, a probleme ima i Belgija čiji mladi idu u Španjolsku zbog partijanja. Zajednički stav je da u suštini najveći rizik predstavljaju noćni život i noćni barovi", kazala je.

"Prošle godine smo imali mjere, no one nisu mogle zaustaviti Covid-19. Danas imamo cjepivo. Zbog onih koji možda nisu shvatili zašto je to važno. U prvom redu štitimo sebe pa sve druge oko sebe posebno rizične skupine. Štitimo one skupine ljudi koji se ne smiju cijepiti ali isto tako i rizične skupine, posebno kod onih koji imaju komorbiditete", kazala je.

"Cijepljenje nam omogućuje, da budemo zdravi i da budemo slobodni, da se možemo vratiti normalnom životu", kazala je Markotić.

Stožer je donio odluku za Primorsko-goransku županiju. Uvode se zabrana održavanja događaja na kojima je više od 20 osoba, osim ako se radi o okupljanju osoba koji imaju EU potvrdu a dopuštenje je dao lokalni Stožer.

Situacija u Izraelu

"Ne znam do kraja situaciju u Izraelu, međutim ono što smo čuli da raste broj inficiranih među mladima koji se u velikom postotku nisu cijepili. Tako da je vrlo moguće populacija koja nije procijepljena", kazala je Markotić.

"Bitno je da oni koji se inficiraju, i imaju blaži oblik, bitno je da se te osobe ne razbole teško i da ne završe u bolnicama i da dođe do smrti. Ovo su mlađi ljudi. Što je opasnost? Oni se neće teško razboljeti, već kad dođu doma oni će prenijeti na svoje starije", kazala je Markotić.

Markotić je rekla da se na razini EU razgovara o docjepljivanju trećom dozom. "Još uvijek su u tijeku studije. Nema jasnog pokazatelja da se bi svi koji su primili dvije doze, trebali u jesen primiti još jednu dozu. Istraživanja će se voditi i dalje i vidjet ćemo kakva će biti preporuka", kazala je.

Obvezno cijepljenje

"To je nešto što zahtijeva puno širu raspravu. Kao što znate, nitko u svijetu još nije donio obvezu. No ni ta mogućnost nije isključena jer moramo imati pred očima da je ova bolest blokirala čitav svijet i da je jedini način da je se riješimo i vratimo. Ne razmišljamo o obveznom cijepljenju već drugim mjerama o kojima se raspravlja, o obvezi ne raspravljamo", kazao je Capak.

Zemlje na crvenoj listi i potvrde

"Što se nas tiče ljudi ne moraju u karantenu ako dolaze ii zemalja na crvenoj listi, kazao je Božinović. "Potvrde su svjedočanstvo o epidemiološkom statusu osobe. Ako hrvatski državljanin ima važeću potvrdu moći će se vratiti u Hrvatsku bez ikakvih uvjeta jer je on ispunio tri uvjeta. Na temelju jednog od ta tri uvjeta dobio je Covid potvrdu", kazao je.

Što se tiče ulaska u druge zemlje Božinović je rekao da države mogu donijeti u sklopu svojih suverenih odluka još neke uvjete, no Hrvatska nema namjeru to raditi.

